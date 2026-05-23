Fenómeno El Niño 2026 Activa Vigilancia en México: ¿Cuáles son las Afetaciones en Cada Estado?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó, desde hace unos días, que se prevé el desarrollo "muy fuerte" de El Niño, por lo que ha activado la fase de vigilancia. En N+ te damos a conocer cuáles serían las afectaciones y efectos en el clima, por estado en México.

Y es que, como te dimos a conocer hace unos días, el SMN explicó cómo influye el cambio climático en la temporada de huracanes, que inició oficialmente el 15 de mao.

Y entre los cambios que podrían traer los fenómenos de El Niño y la Niña, los cuales se formarían este año, estaría el número de ciclones que se desarrollen en el mar mexicano.

Video: ¿Fenómeno ‘El Niño’ Será Muy Fuerte en 2026? Expertos UNAM Advierten Sobre Posibles Efectos

¿Qué es el fenómeno de El Niño?

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, siglas en inglés), el El Niño se refiere al calentamiento de la superficie del océano, o a temperaturas superficiales del mar superiores a la media, en el Pacífico tropical central y oriental.

Durante el desarrollo de este fenómeno, los vientos de baja altitud, que normalmente soplan de este a oeste a lo largo del ecuador, se debilitan o, en algunos casos, comienzan a soplar en la dirección opuesta (de oeste a este o «vientos del oeste»).

Sobre la periodicidad de El Niño, el USGS señala que se repite de forma irregular, con una frecuencia de entre dos años y una década, y no hay dos eventos exactamente iguales. Sobre la duración, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indica que suele durar de 9 a 12 meses.

Video: ¿Qué Es el Fenómeno Natural ‘El Niño’? Explicación y Consecuencias del Evento Climático

¿Cuáles son las afectaciones de El Niño por estado?

Aunque no siempre se repite de manera idéntica el fenómeno, sí hay características durante su desarrollo.

Algunas de ellas podrían ser:

Sequías en estados del norte: Sonora, Sinaloa.

Lluvias intensas en estados del sur: Oaxaca, Chiapas, Guerrero.

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