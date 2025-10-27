Frente Frío 11 y Aire Polar Provocarán Temperaturas Congelantes de Hasta -5 Grados

El servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el frente frío 11 y una masa de aire polar que afectarán gran parte del territorio mexicano, provocando un marcado descenso de temperaturas, que podrían alcanzar hasta –5 grados Celsius en al menos ocho entidades del país durante el próximo jueves y viernes.

De acuerdo con el organismo, el jueves 30 de octubre el frente frío número 11 se extenderá sobre el Golfo de México, generando chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del país. La masa de aire polar asociada mantendrá el evento de “Norte”, con rachas de viento de 80 a 90 km/h en Oaxaca y Chiapas, así como de 60 a 70 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde se espera que disminuyan gradualmente hacia el final del día.

El SMN advirtió que las bajas temperaturas persistirán sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro del país, con posibles heladas matutinas en zonas altas.

Para el viernes 31 de octubre, el frente frío se desplazará hacia el mar Caribe y la península de Yucatán, ocasionando lluvias e intervalos de chubascos en esa región.

Aunque la masa de aire polar comenzará a modificar sus características térmicas durante el transcurso del viernes, el ascenso gradual de las temperaturas se prevé hasta el sábado, principalmente en el centro y norte del país.

Clima para el jueves 30 de octubre: Dónde habrá bajas temperaturas

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Estado de México , Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, , Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca.

Dónde lloverá

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Nayarit, Jalisco, Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte) y Tabasco.

Intervalos de chubascos: Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital, Sotavento y Las Montañas) y Campeche.

Clima para el viernes 31 de octubre: Dónde habrá bajas temperaturas

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca.

Dónde lloverá

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.

