Frente Frío 15 Traerá Vientos Fuertes y Posibles Nevadas, Checa en Qué Estados

El nuevo frente frío número 15 se aproximará al noroeste de la República Mexicana este lunes, interactuando con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical.

Este sistema generará un descenso notable de temperatura, vientos fuertes y condiciones para lluvias en la región, además de un ambiente invernal en zonas serranas.

Para este lunes 17 de noviembre, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en el norte de Baja California y en el centro y sur de Chiapas; intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Sonora, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas en entidades como Baja California Sur, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Veracruz.

Posible caída de nieve

La masa de aire frío asociada favorecerá la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y el norte de Sonora. Además, se prevén rachas de viento de 40 a 60 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y rachas de 35 a 50 km/h en Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

A pesar del ambiente frío en regiones altas, en estados del Pacífico y el noreste del país persistirán las temperaturas máximas de 35 a 40 °C, especialmente en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Durante la madrugada del martes se anticipan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, así como valores de -5 a 0 °C en regiones elevadas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla.

El ambiente frío llegará también a serranías de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca, donde se esperan mínimas de 0 a 5 °C.

