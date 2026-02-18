Frente Frío 36, A la Vista: ¿Qué Día Entra a México y a Cuántos Grados Bajará la Temperatura?

¡No bajes la guardia! Aunque un anticiclón mantendrá el ambiente vespertino de cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya advirtió sobre el próximo ingreso del nuevo frente frío 36.

Aquí te decimos qué día ingresará a México ese sistema frontal y a cuántos grados bajará la temperatura. También te compartimos las recomendaciones de autoridades para evitar afectaciones por el frío.

En datos

Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

Los frentes fríos son impulsados por una masa de aire frío, a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Tienen una duración aproximada de entre 5 y 7 días y dejan enfriamiento del aire sobre la región por la que pasan.

Sus efectos son: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

Para la temporada 2025-2026 se pronosticó el ingreso de aproximadamente 48 sistemas frontales.

¿Qué día entra el frente frío 36?

El SMN informó que hoy, 18 de febrero de 2026, el nuevo frente frío 36 ingresará al noroeste de la República Mexicana.

Y junto con el frente frío 35, que actualmente se extiende sobre el norte del país, interaccionará con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando rachas de viento fuertes a muy fuertes y descenso de temperatura en esas regiones.

También generarán lluvias aisladas en Baja California Sur y Sonora, además de lluvias puntuales fuertes en Baja California.

“Simultáneamente, se mantendrán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California”.

¿A Cuántos grados bajará la temperatura?

De acuerdo con el SMN, el jueves y viernes el frente frío 36 se desplazará sobre el norte de México, interaccionará con una línea seca y un canal de baja presión en el noreste del país, además de la corriente en chorro subtropical, originando rachas de viento de hasta 60 km/h en Coahuila y Nuevo León.

Pero además, el sábado será reforzado por una masa de aire polar, que lo impulsará sobre el noreste del territorio nacional, propiciando lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, chubascos en Querétaro, Tabasco y Chiapas; así como descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio mexicano.

Para mañana jueves habrá temperaturas hasta de -10 grados:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Baja California y Chihuahua.

: zonas serranas de Baja California y Chihuahua. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Sonora y Durango.

: zonas serranas de Sonora y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Recomendaciones

Para hacer frente a las lluvias y bajas temperaturas, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) compartió las siguientes recomendaciones:

Revisa el Plan Familiar de Protección Civil.

Prepara la mochila de emergencia con documentos importantes, botiquín, lámpara, radio y alimentos no perecederos.

Identifica rutas de evacuación y ubica los refugios temporales de tu localidad.

Mantén libres coladeras, cunetas y drenajes en los hogares para facilitar el flujo del agua.

Poda árboles que representen riesgo para viviendas.

Limpia azoteas y asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Usa ropa térmica, gorro y bufanda y cubre adecuadamente a niñas, niños y personas adultas mayores.

Evita el uso de anafres o braseros dentro de espacios cerrados, ya que pueden producir intoxicación por monóxido de carbono.

Protege tuberías y almacena agua para evitar afectaciones por congelamiento.

Resguarda a mascotas en lugares cálidos.

Acude a un refugio temporal en caso de que la vivienda no cuente con condiciones adecuadas para enfrentar el frío extremo.

