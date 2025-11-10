Frente Frío Noviembre 2025: ¿Cuántos Se Pronostican en el Mes y Cuál Es su Duración?

Uno de los días con temperaturas más bajas, en lo que va de la temporada, se registró este lunes 10 de noviembre de 2025, pero no es el último, pues apenas va comenzando la época de sistemas gélidos frontales. ¿Cuántos frentes fríos habrá en noviembre? ¿Cuántos van hasta ahora en el mes? ¿Cuánto dura cada uno? En N+ te damos a conocer la información, para que tomes tus previsiones.

Y es que desde las primeras horas de hoy, la pregunta era la misma, ¿por qué está haciendo tanto frío en México? De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se pronosticaron temperaturas mínimas de hasta -15 grados Celsius en regiones de Chihuahua y Durango. Por tales condiciones, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tomó la decisión de suspender clases en algunos estados del país.

¿Qué es un frente frío y cuánto duran?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres explica que un frente frío es el choque una masa de aire frío y una cálida. La masa de aire frío, al ser más denso, empuja por debajo a la masa de aire caliente, obligando a este aire cálido a elevarse. A esta colisión suceden fuertes vientos, nublados y lluvias, si la humedad es suficiente.

El paso de algunos frentes fríos puede producir nevadas en zonas altas si se presentan muy bajas temperaturas con presencia de humedad. Además, también puede generar tormentas severas y eventos de Norte, que es como se les conoce este cuando el viento corre de norte a sur, en el golfo de México e istmo de Tehuantepec.

Los frentes fríos son impulsados por una masa de aire frío, a una velocidad aproximada entre 40 y 60 km/h, por lo que tienen una duración de entre cinco a siete días en nuestro país.

Estos son los efectos de un frente frío

En la parte continental:

Descensos de temperatura, nevadas y heladas (en zonas altas, mesetas y principalmente en las cumbres de las montañas)

Lluvias, algunas con granizadas y tormentas eléctricas.

Vientos fuertes.

Reducción de visibilidad por nieblas, neblinas y tolvaneras.

En las zonas marinas mexicanas:

Vientos fuertes.

Oleaje elevado.

Descensos de temperatura, en el norte del país las temperaturas descienden cerca de los 0° C.

Lluvias (algunas intensas con tormentas eléctricas).

Reducción de visibilidad por nieblas.

Afectaciones a las actividades marinas:

La navegación se torna peligrosa por el oleaje elevado.

Se interrumpen las operaciones portuarias (carga y descarga de buques).

Se interrumpen las actividades turísticas y pesqueras.

Disminuyen las operaciones en plataformas petroleras .

Los frentes fríos en México se presentan de septiembre a mayo, es decir, desde el otoño hasta la primavera del año siguiente. Durante dicha temporada, sus afectaciones abarcan casi todo el país.

¿Cuántos eventos de frente frío se esperan en noviembre 2025?

Para noviembre de 2025, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) pronostica seis frentes fríos, mientras que el promedio de los que se presenta en el mes también son seis.

En conferencia de prensa ofrecida en septiembre, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, anunció que esta temporada se prevén 48 sistemas frontales, y comentó que la climatología (el promedio de los que se presentan) es de 50, por lo que se pronostican dos menos.

Este lunes, desplaza el sistema número 13, mientras se prevé la llegada del siguiente. Hasta el momento, en el mes, solo se han observado dos, por lo que faltarían cuatro, de acuerdo con las previsiones de las autoridades meteorológicas.

