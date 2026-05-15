¿Por Qué No Habrá Choferes, Ni Repartidores por App? Motivo de Desconexión Hoy 15 de Mayo 2026
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Te decimos el motivo de desconexión de choferes y repartidores por apps hoy, 15 de mayo de 2026
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Este viernes, 15 de mayo de 2026, se prevé que no habrá choferes ni repartidores por app ofreciendo servicio. Te decimos el motivo de la desconexión en plataformas.
Se trata de integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, quienes convocan a sus agremiados a una protesta, para exigir:
- Pagos justos.
- Seguridad.
- Fin a las desconexiones injustificadas.
- Un convenio justo en la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
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Desconexión de choferes y repartidores por app
Los choferes y repartidores por app harán una desconexión internacional de trabajadores de plataformas hoy a partir de las 110: horas que concluirá hasta las 13:00 horas, es por eso que no habrá servicio.
Se prevé que el servicio se vea afectado en la Ciudad de México, Guanajuato, Baja California, Colima, San Luis Potosí y Tamaulipas, aunque la convocatoria es a nivel internacional, por lo que podría haber otros estados en México que se sumen a la protesta.
Se recomienda a los usuarios salir con anticipación, usar transporte público y anticipar compras en las apps, para evitar afectaciones.
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Con información de N+
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