Gasolineros y Representantes de la ANTAD Acuden a Palacio Nacional

Funcionarios del gobierno de México se reunieron este lunes por la tarde en Palacio Nacional con empresarios gasolineros, representantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; así como con agricultores de jitomate y tomate con el fin de estabilizar los precios de estos productos.

Los integrantes de la ANTAD se reunieron antes de la 6 de la tarde con autoridades de la Secretaría de Hacienda; mientras que los productores de jitomate y tomate lo hicieron con el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, esto como parte del Paquete contra la Inflación y la Carestía, el PACIC, para que se mantenga en 910 pesos.

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Gasolina Magna y Diésel

Los empresarios gasolineros se reunieron después de las 6 de la tarde con funcionarios de Hacienda, para buscar que el litro de Magna no supere los 24 pesos y el Diésel los 28 pesos.

Será en los próximos días cuando la presidenta, Claudia Sheinbaum, dé a conocer los resultados de estas reuniones.

En tanto, la secretaria de Energía, Luz Elena González; el director de Pemex, Víctor Rodríguez y el titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales, se reunieron por la noche con la presidenta de México.

El gabinete de Salud, entre ellos, David Kershenobich, secretario del ramo; así como el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo; del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch; el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark; así como el director de Birmex, Carlos Ulloa y José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, también acudieron a Palacio Nacional.

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Con información de Bogdán Castillo

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