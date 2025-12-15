Agricultores Aclaran si Hay Paro Nacional y Cierre de Carreteras Mañana 16 de Diciembre de 2025

Agricultores aclararon si habrá paro nacional y cierre de carreteras mañana 16 de diciembre de 2025, para que lo tomes en cuenta.

Cabe recordar que hace unos días, Eraclio “Yako” Rodríguez Gómez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), informó que las organizaciones campesinas, en conjunto con la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), se preparan para nuevas movilizaciones que incluirán:

La toma de carreteras, casetas y puentes internacionales.

¿Hay cierre de carreteras mañana 16 de diciembre de 2025?

El Movimiento Agrícola Campesino (MAC) informó que mañana 16 de diciembre no habrá un paro nacional y cierre de carreteras.

Mediante redes sociales, el MAC compartió un video del Pueblo Unido por Galeana, en donde uno de sus representantes aclara que no habrá bloqueos mañana, sin embargo, dijo, continúan en pie de lucha.

Están anunciando en la radio que para el día 16 vamos a tener movilización para la frontera y todo lo demás y no, desmentimos eso, no es cierto, no hemos convocado, no nos estamos moviendo, estamos en el diálogo, estudiando la ley para ver su impacto en nosotros los agricultores, pero la lucha sigue, no nos hemos echado para atrás.

El representante de los agricultores aseguró que esta semana se definirá el siguiente paso a seguir en su lucha.

