¿Habrá Nuevo Paro de Transportistas en 2026? Así Quedaron Bloqueos en Carreteras Tras Reunión con Gobernación

Ante el amago de nuevos bloqueos carreteros en el país por parte de transportistas y agricultores, las autoridades del gobierno federal se reunieron este viernes 17 de abril 2026 con varias organizaciones de transportistas, entre las que destacan: Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (HAMOTAC), la Alianza Mexicana de Transportistas A.C. (AMTAC), la Federación Mexicoamericana de Transportistas A.C. (FEMATRAC) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales A.C. (INDECO).

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La secretaría de Gobernación, autoridad con quien los transportistas han entablado diálogo, informó que con el propósito de dar seguimiento a la atención de los planteamientos del sector transportista, la dependencia tuvo una reunión interinstitucional con representantes de dichas organizaciones.

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Gobernación agradeció la disposición al diálogo, la apertura y la transparencia de los participantes, "en particular en los temas relacionados con el sector del hombre-camión". La reunión estuvo encabezada por el subsecretario de Gobernación, César Yáñez.

El Gobierno aseguró que tienen la voluntad de mantener las mesas de trabajo necesarias para avanzar en la atención de sus demandas.

¿Cuándo habrá bloqueos carreteros de transportistas en el país?

Por otro lado, esta semana la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), organización que no se encuentra entre las que se reunieron hoy con Segob, advirtió que el incremento en los precios de los combustibles y el alza en las tarifas de peaje podrían generar un impacto severo.

Por lo que hizo un llamado urgente a las autoridades federales para establecer mesas de diálogo reales y efectivas donde se analicen soluciones integrales que permitan contener el impacto de estos incrementos.

Hoy en conferencia de prensa de la ANTAC, dirigentes de varios estados, denunciaron que los choferes de unidades siguen sufriendo inseguridad, que de 2020 a 2026 tienen 20 compañeros desaparecidos y 40 robos al día.

Pidieron a las autoridades resolver sus demandas de seguridad y de mejores condiciones en el campo, así como precios justos, por lo que dieron una fecha límite: antes del 11 de junio, fecha cuando se inaugura el Mundial 2026, de lo contrario, amagan con realizar movilizaciones.

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