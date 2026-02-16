¿Cuáles Son los Nuevos Lineamientos de Profeco para Venta de Boletos de Conciertos en México?

Luego de las quejas y toda la polémica alrededor de los conciertos de BTS en México, la Procuraduría Federal del Consumidor anunció este lunes 16 de febrero que en breve presentará los nuevos lineamientos para la venta de boletos de eventos masivos.

De acuerdo con el titular de la Profeco, Ivan Escalante, la finalidad es combatir la existencia de los llamados precios dinámicos en el sistema de ventas de entradas para conciertos. Así que habrá cambios significativos.

Noticia relacionada: BTS en México: Profeco Revela Monto de Millonaria Multa Contra Ticketmaster

Fue en el marco de conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que el responsable de la Profeco indicó que las nuevas medidas serán adoptadas para atender las inquietudes de la población, que manifestó su molestia luego de la venta de los boletos de BTS, banda coreana de K-pop, en semanas anteriores.

Lineamientos de Profeco para venta de boletos de conciertos en México: Esto pide tras caso BTS

Los nuevos lineamientos son para que no haya confusiones, para que se establezcan reglas claras al momento de poner a la venta los boletos para conciertos en México. Por ejemplo, los organizadore y boleteras deberán especificar: fecha, horarios, lugar, mapa del foro y butacas, así como número de asientos disponibles, entre otras cosas:

Nombre del evento.

Artistas que participan en el show.

Lugar del evento.

Fecha y hora.

Información clara y precisa sobre los precios, por zona o sección.

Garantizar que el costo del boleto no aumentará al concretar la compra.

Mapa o plano del evento con secciones y número de asientos disponibles.

Se debe informar de cualquier modificación en el evento al menos con 24 horas de anticipación.

En caso de cancelación del concierto masivo, informar las vías de devolución de la cantidad pagada.

No aplicar una preselección de servicios complementarios, cualquier servicio adicional deberá ser opcional.

Además, la Profeco informó que habrá medidas más severas en torno a la reventa de boletos, uno de los problemas que más fue denunciado por las seguidoras de BTS en semanas anteriores.

Los responsables de la Profeco precisaron que ya hay comunicación con StubHub y Viagogo, plataformas que ofrecen boletos en reventa, y que se les exhortó a que cumplan con la normatividad vigente en el país.

Video: Fans de BTS Marcharon para Exigir Alto a la Reventa de Boletos en CDMX

Profeco podría ajustar el monto de la multa contra Ticketmaster

También este lunes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que podría ajustar el monto de multa contra Ticketmaster, por el tema de la venta de boletos para los conciertos de la banda de K-pop BTS, luego protestas e inconformidades de los Army, es decir los fans del grupo surcoreano.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy, Iván Escalante, titular de Profeco, explicó que la empresa proveedora respondió a la notificación que se le hizo y que tienen hasta mañana, 17 de febrero, para presentar alegatos.

La Profeco, después de ese plazo, cuenta con 15 días hábiles para emitir la resolución administrativa”

Indicó que después de analizar los alegatos se determinará si existe algún ajuste en el monto de la multa.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC