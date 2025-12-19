¿Hay Bloqueos o Cierres de Carreteras Hoy? Revisa Aquí el Reporte de Capufe y GN

¡Toma precauciones! Este viernes 19 de diciembre de 2025 se registran cierres en varias carreteras y autopistas de México, por lo que aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades para que consideres rutas alternas y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Lista de carreteras afectadas hoy, 19 de diciembre

De acuerdo con la Guardia Nacional carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), hay varias carreteras y autopistas de México afectadas este viernes 19 de diciembre, debido a accidentes, presencia de personas, situaciones climatológicas, entre otras:

06:14 horas: En Veracruz , cierre parcial de circulación cerca del km 038+300 de la carretera Fortín-Conejos, por accidente.

En , cierre parcial de circulación cerca del km 038+300 de la carretera Fortín-Conejos, por accidente. 06:20 horas: En Querétaro , reducción de carriles por accidente vial cerca del km 164+000 de la carretera México-Querétaro.

En , reducción de carriles por vial cerca del km 164+000 de la carretera México-Querétaro. 06:22 horas : En Oaxaca , cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 197+000 de la carretera Oaxaca-Tehuantepec.

: En , cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 197+000 de la carretera Oaxaca-Tehuantepec. 06:23 horas : Reducción de carriles en el km 60 de la autopista México-Puebla , dirección Puebla, por atención de accidente (choque contra muro central).

: Reducción de carriles en el km 60 de la , dirección Puebla, por atención de accidente (choque contra muro central). 06:24 horas: En Puebla, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 031+500 de la carretera Puebla-Córdoba.



