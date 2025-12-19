Inicio Nacional ¿Hay Bloqueos o Cierres de Carreteras Hoy? Revisa Aquí el Reporte de Capufe y GN

Conoce aquí todos los detalles sobre la circulación en autopistas de México, para que puedas tomar las previsiones necesarias para tus traslados

Accidente en la carretera Fortín-Conejos, Veracruz

Accidente en la carretera Fortín-Conejos, Veracruz. Foto: @GN_Carreteras

¡Toma precauciones! Este viernes 19 de diciembre de 2025 se registran cierres en varias carreteras y autopistas de México, por lo que aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades para que consideres rutas alternas y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Además, puedes seguir todos los canales de N+ para conocer la situación específica de vialidades como las autopistas México-Puebla y México-Querétaro, así como otras calles y avenidas y la situación del transporte público de la Ciudad de México (CDMX).

Noticia relacionada: Marchas HOY 19 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Lista de carreteras afectadas hoy, 19 de diciembre

De acuerdo con la Guardia Nacional carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), hay varias carreteras y autopistas de México afectadas este viernes 19 de diciembre, debido a accidentes, presencia de personas, situaciones climatológicas, entre otras:

  • 06:14 horas: En Veracruz, cierre parcial de circulación cerca del km 038+300 de la carretera Fortín-Conejos, por accidente.
  • 06:20 horas: En Querétaro, reducción de carriles por accidente vial cerca del km 164+000 de la carretera México-Querétaro.
  • 06:22 horas: En Oaxaca, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 197+000 de la carretera Oaxaca-Tehuantepec.
  • 06:23 horas: Reducción de carriles en el km 60 de la autopista México-Puebla, dirección Puebla, por atención de accidente (choque contra muro central).
  • 06:24 horas: En Puebla, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 031+500 de la carretera Puebla-Córdoba.
     

