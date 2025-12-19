¿Hay Bloqueos o Cierres de Carreteras Hoy? Revisa Aquí el Reporte de Capufe y GN
Conoce aquí todos los detalles sobre la circulación en autopistas de México, para que puedas tomar las previsiones necesarias para tus traslados
¡Toma precauciones! Este viernes 19 de diciembre de 2025 se registran cierres en varias carreteras y autopistas de México, por lo que aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades para que consideres rutas alternas y no se te haga tarde al realizar tus actividades.
Además, puedes seguir todos los canales de N+ para conocer la situación específica de vialidades como las autopistas México-Puebla y México-Querétaro, así como otras calles y avenidas y la situación del transporte público de la Ciudad de México (CDMX).
Lista de carreteras afectadas hoy, 19 de diciembre
De acuerdo con la Guardia Nacional carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), hay varias carreteras y autopistas de México afectadas este viernes 19 de diciembre, debido a accidentes, presencia de personas, situaciones climatológicas, entre otras:
- 06:14 horas: En Veracruz, cierre parcial de circulación cerca del km 038+300 de la carretera Fortín-Conejos, por accidente.
- 06:20 horas: En Querétaro, reducción de carriles por accidente vial cerca del km 164+000 de la carretera México-Querétaro.
- 06:22 horas: En Oaxaca, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 197+000 de la carretera Oaxaca-Tehuantepec.
- 06:23 horas: Reducción de carriles en el km 60 de la autopista México-Puebla, dirección Puebla, por atención de accidente (choque contra muro central).
- 06:24 horas: En Puebla, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 031+500 de la carretera Puebla-Córdoba.
