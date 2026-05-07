¿Hay Autopistas Cerradas Hoy? Lista de Carreteras con Cierres este 7 de Mayo de 2026

Si planeas salir a carretera hoy, 7 de mayo de 2026, toma precauciones porque diversas autopistas y carreteras del país registran cierres, reducción de carriles y afectaciones a la circulación debido a accidentes y vehículos varados, de acuerdo con reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).

Las autoridades pidieron a los automovilistas manejar con precaución, reducir la velocidad y considerar tiempos extra de traslado ante las afectaciones viales.

Lista de carreteras cerradas hoy

A las 3:57 horas fue restablecida la circulación en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 191 con dirección a Querétaro, luego de que un accidente fue atendido por cuerpos de emergencia.

3:31 horas: la autopista Cuernavaca-Acapulco registra cierre parcial de circulación en el kilómetro 218 con dirección a Cuernavaca debido a un accidente. El incidente involucró un choque contra el muro central y el incendio de un tractocamión, lo que provocó reducción de carriles mientras continúan las labores de atención.



En breve más información.

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