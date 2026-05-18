¿Hay Doble No Circula 19 de Mayo 2026 en CDMX-Edomex? Carros con Restricción Mañana Martes

La contaminación no cede y hoy la Ciudad de México registra muy mala calidad del aire en al menos 4 alcaldías, mientras que en el resto se reporta como "mala", por lo que existe riesgo de que se active la Contingencia Ambiental. Para que sepas si puedes transitar por CDMX o Edomex mañana martes 19 de mayo, en N+ te decimos si hay Doble Hoy No Circula, y cómo aplica la restricción vehicular.

En su reporte de las 15:00 horas, el Sistema de Monitoreo Atmosférico indicó que en Azcapotzalco, Coyoacán, Benito Juárez y Tlalpan la calidad del aire es "Muy mala", debido a que registran altos niveles de ozono esta tarde.

De hecho, el Valle de México atraviesa la temporada de ozono entre los meses de febrero a junio; es decir una etapa seca y cálida, con escasez de viento, poca humedad e intensa radiación social.

Y aunque la CDMX también transita por un temporal de lluvias desde finales de la semana pasada, hay que estar pendientes de los anuncios de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

En este enlace también puedes consultar qué vehículos no circulan en CDMX o Edomex este lunes 18 de mayo, por la restricción del No Circula.

¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX y Edomex? Foto: Captura Sistema de Monitoreo Atmosférico.

¿Hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula este Martes 19 de Mayo 2026?

Tal como te adelantamos, hasta las 15:00 horas de este lunes 18 de mayo, no se ha activado la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México. Sin embargo hay que estar atentos, por si los niveles de contaminación superan los establecidos para poner en marcha la Fase 1.

De acuerdo con la CAMe, el ozono es uno de los contaminantes considerados dentro del programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas, por lo que ésta se declara cuando las concentraciones alcanzan o superan las 155 partes por billón (ppb) en una hora.

De modo que tampoco se ha determinado activar el Doble Hoy No Circula para este martes, por lo que funcionará en su versión normal para el 19 de mayo 2026.

¿Para qué carros aplica Restricción Hoy No Circula en CDMX y Edomex este martes?

Es decir que los vehículos que se deben quedar en casa son los que cumplen con las siguientes características:

Holograma 1 y 2, Terminación de Placa 7 y 8, Engomado ROSA.

Y sí, también aplica para los vehículos foráneos o con placas extranjeras.

Recuerda que el horario de aplicación del programa en el que los vehículos quedan fuera de circulación es de 05:00 a 22:00 horas. De no cumplir con esta restricción, te puedes hacer acreedor a una multa.

Los únicos carros que quedan exentos de estas restricciones a la circulación son los holograma 0 y 00, así como eléctricos e híbridos, por lo que en una nota previa ya te explicamos cómo obtener el holograma Exento.

Video: Verificación de Autos Híbridos 2026: Requisitos Obligatorios para Conservar Placa Verde en CDMX

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