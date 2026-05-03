IMSS: ¿Se Retrasa el Pago a Pensionados en Mayo 2026? Esta es La Fecha de Depósito

Si eres jubilado o sabes de alguien que lo sea, la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó si se retrasa el pago a pensionados en mayo 2026, te decimos cuál es la fecha de depósito.

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Se dio a conocer que el calendario de pagos del IMSS ha tenido un ajuste en mayo para los pensionados y jubilados y esto ha causado incertidumbre ante el arranque del mes con un fin de semana largo.

Como cada periodo, este sector de la sociedad mexicana busca los detalles precisos del depósito sobre su ingreso mensual, ya que es una cantidad económica esencial que se espera con ansia para cubrir diversos gastos.

De esta forma, se pretende que los pensionados descarten momentos que los enfrenten a peripecias financieras, en N+ te contamos los detalles.

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Con información de N+

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