INAH Invierte 30 MDP en Zonas Arqueológicas: Coloca Arcos Detectores en Teotihuacan

Una semana después del ataque con arma de fuego en la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacan, que dejó como saldo dos muertos y 13 turistas lesionados, se instalaron los primeros arcos detectores de metal en los accesos al sitio.

"Qué bueno que haya más seguridad, porque antes pasaba uno como Juan por su casa, y no había ningún control", dijo un asistente, mientras que otro celebró las medidas.

"Está claro que hay que tener seguridad, porque se imagina usted con lo que pasó ayer, anteayer. Cuándo fue? Está muy bien que haya seguridad aquí y en todas partes".

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En los accesos vehiculares, también se reforzó la vigilancia. Elementos de la Guardia Nacional revisan cajuelas y guanteras a los autos que entran a la zona.

"Buenos días, somos elementos de la Guardia Nacional. Estamos haciendo proximidad social, ¿me permite hacer una pequeña inspección? Por favor, me apoya con su cajuela, si puede bajarse para que vea que no se le retira ninguna pertenencia".

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Inconformidad entre trabajadores

Algunos artesanos están inconformes con las nuevas medidas, pues aseguran que no pueden ingresar herramientas de trabajo.

"Sí nos afecta como vendedores. No nos permiten traer muchas cosas o herramientas que a veces ocupamos para restaurar algunas de nuestras piezas que se llegan a romper; pinzas, encendedores... que se abran dos filas, una para los vendedores y otra para el turismo, a nosotros nos conocen, llevamos aquí toda la vida".

Otros, como Guadalupe, quien aún recuerda el ataque, se dicen a favor de las nuevas medidas de seguridad.

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"Yo creo que es muy bueno, porque dicen que hay que tener mayor seguridad por todas las familias que vienen, es muy bueno el método".

La inversión de los arcos detectores, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), es parte de un proyecto con valor de 30 millones de pesos.

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Con información de En Punto

ICM