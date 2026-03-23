Inicia Entrega de Calificaciones SEP Marzo 2026: Cómo Revisar con CURP y Link para Imprimir

Atención, papás. Hoy inició la entrega de Calificaciones SEP del segundo trimestre para estudiantes de educación básica, por lo que en N+ te decimos cómo consultar la boleta de marzo 2026 con el CURP y cuál es el link para imprimirla.

De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), entre este lunes 23 y el jueves 26 de marzo se realiza el registro y comunicación de resultados de la evaluación del desempeño de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Justo una semana antes de las vacaciones de Semana Santa 2026, y luego de que el pasado viernes 13, los docentes tuvieron una jornada de registro de calificaciones, por lo que hubo suspensión de actividades para los alumnos.

Esta jornada de comunicación de calificaciones SEP está seguida de la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), lo que significa que los alumnos tampoco se presentan a las aulas, de modo que las vacaciones de Semana Santa se extenderán un par de días más para los alumnos de educación básica de escuelas públicas.

Video: Vacaciones de Semana Santa en Escuelas de Nivel Básico en Sonora

¿Cómo revisar con la CURP la boleta de calificaciones SEP de Marzo 2026?

Si bien ya te dimos a conocer cómo puedes consultar la boleta de calificaciones cuando hay errores en el Control Escolar de la AEFCM, vale la pena explorar cómo revisar la boleta de calificaciones de la SEP en línea.

Ten en cuenta que el requisito obligatorio para hacer la consulta de la boleta de calificaciones en línea en el sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) es el CURP.

Para ello debes seguir los siguientes pasos

Entra a la página web del SIGED

Selecciona la opción "Alumnado"

Ingresa el CURP de tu hijo o hija

Da clic en Buscar

Selecciona la opción ciclo escolar 2025-2025

Descarga la boleta de calificaciones a tus archivos en la computadora

¿Cómo imprimir la boleta de Calificaciones SEP de marzo 2026?

Ahora bien, una vez que ya has descargado el archivo en PDF de la boleta de calificaciones del segundo trimestre, puedes imprimirlo.

En caso de que la información no coincida con los resultados obtenidos por tu hijo, debes ponerte en contacto con las autoridades educativas de la escuela de tu hijo o directamente con la AEFCM, Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México.

Nota Relacionada ¿Cuántos Días Durarán las Vacaciones de Semana Santa 2026, Según Calendario de SEP?

¿Cuándo es la próxima entrega de calificaciones SEP en 2026?

Dado que las evaluaciones se hacen por trimestres, la siguiente entrega de calificaciones se hará hasta julio de 2026 justo a tiempo para el fin del ciclo escolar 2025-2026.

Será el 3 de julio cuando los docentes tengan la última jornada de registro de calificaciones, mientras que el día 14 se hará la entrega oficial de boletas de la SEP.

Video: Imagen del Señor de Las Maravillas en Procesión de Viernes de Semana Santa en Puebla

Historias Recomendadas