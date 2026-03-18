Inicia Proceso de Renovación de Tres Consejeros del INE; Buscan Perfiles Objetivos e Imparciales

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que esta semana iniciará el proceso de renovación de tres consejeros del INE, que concluyen su ciclo en el mes de abril.

“Mañana o pasado iniciamos el proceso de renovación de consejeros del INE, vamos a mandar la convocatoria mañana, si la Junta de Coordinación Política lo autoriza o el jueves".

El líder morenista en San Lázaro comentó que "va a ser un trabajo pesado, desde la selección del Consejo Técnico hasta la recepción de aspirantes y candidatos, examen y todo lo que implica una renovación de este tipo”.

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Cualidades de los próximos consejeros

En conferencia, destacó que el objetivo es seleccionar los tres mejores perfiles que cumplan con los principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y profesionalismo.

“Lo que el Consejo ahora es, es un órgano equilibrado, no es del gobierno, no obedece a consignas del gobierno, al contrario".

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Señaló que el INE se ha destacado por actuar con autonomía e independencia, aún en contra del gobierno y del partido en el mismo.

"Así es que yo considero que va a continuar siendo imparcial y autónomo, y nosotros vamos a procurar porque así sea”.

Los consejeros electorales Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera concluyen su periodo el próximo 3 de abril.

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Con información de Cinthya Marín

ICM