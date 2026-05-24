¿Cuándo Cae Pago de Jóvenes Construyendo el Futuro de Mayo 2026? Este Día Depositan 9,582 Pesos

Los "aprendices" de Jóvenes Construyendo el Futuro están por recibir su apoyo bienestar correspondiente al mes de Mayo 2026, por lo que en N+ te compartimos el día exacto en el que verás reflejado el depósito en tu cuenta del Banco Bienestar.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a hombres y mujeres de 18 a 29 años, quienes al no estar estudiando o trabajando, se pueden vincular a un centro de trabajo por 12 meses para desarrollar habilidades como "aprendices".

Por lo que, además de la capacitación y materiales para el trabajo diario, los beneficiarios del programa perciben un apoyo económico mensual por 9,582.47 pesos, equivalente a un salario mínimo. De hecho, en una nota previa ya te dimos a conocer por cuánto tiempo te dan el apoyo.

Recuerda que en abril de 2026 hubo un periodo de afiliación a centros de trabajo para hombres y mujeres inscritos al programa.

Video: Desconocen en que Gastan los Estudiantes la Beca del Bienestar en Guanajuato

¿Cuándo cae el pago de Jóvenes Construyendo el Futuro de mayo 2026?

De acuerdo con información del programa del Gobierno de México, todos los beneficiarios del programa recibirán su pago de Jóvenes Construyendo el Futuro el 28 de mayo, es decir el próximo jueves.

Por lo que si deseas saber si ya te cayó el pago, puedes hacer una consulta en tu app del Banco del Bienestar, o acudir directamente a sucursal. En esta nota ya te explicamos por qué recomiendan utilizar la red de cajeros del Bienestar para hacer operaciones.

Ten en cuenta que el programa prioriza a quienes residen en municipios, colonias y localidades con altos niveles de pobreza e incidencia delictiva, así como grupos históricamente discriminados.

¿Una vez concluidos los 12 meses de JCF me puedo volver a inscribir?

El Gobierno de México ha sido enfático en aclarar que una vez que has concluido tu periodo como aprendiz, no podrás volver a registrarte al programa.

Por lo que pasados los 12 meses de afiliación a Jóvenes Construyendo el Futuro, deberás postular en alguna de las bolsas de empleo de la Secretaría del Trabajo de tu entidad o a nivel federal.

¿Cuáles son los requisitos para entrar a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Si bien el requisito principal es ser hombre o mujer de entre 18 y 29 años de edad, hay otros criterios específicos que deben cumplir los aspirantes al programa:

Tener entre 18 y 29 años de edad

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Inscribirse en la plataforma digital de Jóvenes Construyendo el Futuro

Declarar no estar estudiando o trabajando al momento de afiliarse al programa

Aceptar los términos de la Carta Compromiso y cumplir con las reglas de operación

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