¿La CDMX Restringirá Uso de Redes Sociales para Niños? Esto Sabemos sobre la Iniciativa

¿Sabías que Australia fue el primer país que prohibió las redes sociales para menores de 16 años? Pues ahora, un legislador de la Ciudad de México (CDMX) presentó una iniciativa que busca proteger a las infancias y adolescencias ante los riesgos en la red.

Aquí te contamos en qué consiste esa iniciativa del diputado local Pedro Haces Lago, presentada en el Congreso de la CDMX el miércoles 29 de abril de 2026.

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Iniciativa de reforma en CDMX

El legislador capitalino Haces Lago presentó una iniciativa de reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de uso de redes sociales para ese sector de la población.

Lo anterior, ante situaciones de acoso, extorsión y presión social que enfrentan los menores de edad en el entorno digital, así como problemas en su salud mental como ansiedad y baja autoestima.

De ser aprobada primero en la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez y luego por el Pleno de este órgano, la iniciativa sería enviada al Congreso de la Unión para seguir su trámite legislativo.

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Acceso a redes sociales sin seguridad

Desde la tribuna, el diputado indicó que siete de cada diez niñas, niños y adolescentes en la capital del país tienen acceso a redes sociales y que muchos lo hacen sin ninguna red de seguridad, según información de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

“Hoy, la vida ya no ocurre únicamente en las plazas. Ocurre en los entornos digitales; ocurre en las redes sociales; ocurre en las plataformas que las niñas y niños consumen. El daño no es virtual; el daño es real. Estamos frente a situaciones de acoso, de extorsión, de presión social que los rebasan”, alertó.

Incluso, expuso que datos de la UNICEF revelan que cerca del 25% de las y los adolescentes han experimentado alguna forma de ciberacoso, como intimidación, amenazas, difusión de mensajes ofensivos y exposición indebida de información personal.

“El uso problemático de estas plataformas está destruyendo la salud mental de las niñas y los niños. Genera pérdida de control; genera ansiedad; genera una comparación social negativa que rompe su autoestima”, dijo.

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¿En qué consiste la iniciativa?

Ante ello, el legislador dio a conocer qué establece su iniciativa de reforma:

Establece que el acceso a redes sociales para menores de 16 años no será absoluto.

Deberá contar con la autorización expresa de madres, padres o tutores.

Que el Estado proporcione educación digital, con alfabetización para menores, padres y docentes.

Que se cuente con mecanismos que permitan detectar oportunamente el ciberacoso y prevenir riesgos graves como la explotación digital.

Que los proveedores de redes sociales colaboren en tres temas concretos: implementar mecanismos eficaces de verificación de edad; incorporar el consentimiento parental verificable, y ofrecer herramientas reales de control y supervisión.

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Con información de N+.

spb