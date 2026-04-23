“Le Pedimos Varias Colaboraciones”, Dice Sheinbaum por Reunión con Alto Comisionado de la ONU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer los temas que abordó en su reunión con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, a quien, dijo, se le solicitaron “varias colaboraciones”.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 23 de abril de 2026, la mandataria nacional detalló que no solo se habló sobre las desapariciones en el país, sino también de asuntos como pueblos indígenas.

“No solo venía al tema de desaparecidos, sino venía también a revisar otros temas; estuvo con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, quedó muy sorprendido de cómo realizamos las consultas indígenas, cómo llevamos a cabo la metodología establecida por Naciones Unidas, del presupuesto que estamos destinando a pueblos indígenas, de la modificación al segundo constitucional, de la nueva ley que va a entrar a consulta, de los pueblos indígenas”, abundó.

Además, destacó la oportunidad que tuvo Türk de visitar a personas que encabezan a las instituciones de derechos humanos en México, pero también a víctimas.

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante la visita del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, se acordó abrir más canales de colaboración en temas como pueblos indígenas y protección a activistas, entre otros. pic.twitter.com/NrYzn34TFR — NMás (@nmas) April 23, 2026

Desapariciones, tema que nos ocupa a todos: Sheinbaum

La presidenta confirmó que en su reunión de ayer abordaron el tema de los desaparecidos, y consideró que la declaración del Alto Comisionado de la ONU fue muy pertinente, pues “no es un tema de debate político, es un tema de atención a las víctimas y de atender este delito que evidentemente nos ocupa a todos”.

Sobre el tema, Sheinbaum recordó en su rueda de prensa que en el país se ha reconocido que hay delito de desaparición y por eso mismo se han modificado leyes y se ha fortalecido la atención a las víctimas y a la comisión de búsqueda.

En el caso del registro, comentó que éste se fue construyendo con diversos problemas, por lo que ahora se está fortaleciendo junto con el trabajo de las Fiscalías, para la búsqueda de las personas.

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“Le pedimos varias colaboraciones”

La titular del Ejecutivo federal también dio a conocer que se pidieron varias colaboraciones a Volker Türk, sobre distintos temas.

Ejemplificó el caso de pueblos indígenas, protección de activistas, desapariciones y otros asuntos relacionados con los derechos humanos en México.

“Y él se mostró muy amable en el sentido de, a través de su representación en México y la representación de Naciones Unidas, abrir todos estos canales de colaboración”, apuntó.

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

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Con información de N+.

spb