Sheinbaum Llega a España: Así Recibieron en Madrid a la Presidenta de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó hoy 17 de abril de 2026 a España, donde fue recibida en Madrid, donde hizo escala antes de dirigirse a Barcelona.

Claudia Sheinbaum se reunirá con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como parte de su agenda del próximo fin de semana.

Video: La Presidenta Claudia Sheinbaum Comparte Foto Rumbo a Barcelona, España

Reciben a Sheinbaum con música en Madrid

Este viernes, Sheinbaum Pardo llegó a Madrid, donde hizo escala antes de partir a Barcelona, donde participará en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

Sheinbaum Pardo fue recibida con música, personas que le pidieron fotografías y hasta autógrafos.

La presidenta de México viaja en compañía de Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia, y el canciller mexicano, Roberto Velasco.

Cabe destacar que Claudia Sheinbaum no tiene prevista una reunión con el rey de España, Felipe VI, aunque sí está en su agenda una serie de encuentros bilaterales con otros mandatarios:

Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España.

Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de la República Federativa del Brasil.

Yamandú Orsi, presidente de la República del Uruguay.

Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

El domingo 19 de abril 2026, Sheinbaum Pardo visitará el Centro Nacional de Supercomputación, donde tendrá una reunión con académicos y funcionarios, y realizará un recorrido por las instalaciones de este complejo.

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