SAT Alerta a Contribuyentes por Multa de 173 Mil Pesos: Sanción por Incumplir Esta Obligación

¡Ten cuidado! Porque en caso de que no cumplas con las obligaciones fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó hoy, 17 de abril de 2026, sobre una obligación que podría derivar en sanciones económicas importantes si no se cumple a tiempo. En N+ te compartimos qué comunicó.

Se trata de la presentación del dictamen de estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2025, cuyo plazo límite vence el próximo 15 de mayo de 2026.

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¿Quiénes deben presentar el dictamen fiscal?

De acuerdo con la autoridad tributaria, esta obligación aplica principalmente para contribuyentes que cumplan con ciertas características financieras o corporativas, entre ellas:

Empresas que hayan acumulado ingresos iguales o superiores a 1,940 millones 178 mil 120 pesos para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Compañías que tengan acciones colocadas en la bolsa de valores.

El dictamen fiscal es un documento elaborado por un contador público autorizado, mediante el cual se revisa y valida la situación financiera y fiscal de una empresa ante el SAT.

El SAT advirtió que no cumplir con esta obligación dentro del plazo establecido puede derivar en sanciones económicas considerables. Las multas van desde los 17,330 pesos hasta 173,230 pesos.

Además del impacto económico, el incumplimiento puede traer consecuencias adicionales, como la restricción del uso del Certificado de Sello Digital, lo que impediría a las empresas emitir facturas electrónicas.

¿Cómo presentar el dictamen de estados financieros?

La autoridad fiscal puso a disposición de los contribuyentes un portal oficial para realizar este trámite en línea. El proceso debe llevarse a cabo con el apoyo de un contador público certificado, quien será responsable de emitir el dictamen correspondiente: https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites/dictamen-fiscal.

El SAT reiteró la importancia de cumplir con esta obligación fiscal dentro del plazo establecido para evitar sanciones y posibles afectaciones operativas.

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Con información de N+

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