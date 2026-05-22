Llegan al AICM Dos de los Cinco Activistas Mexicanos Detenidos por Israel en Flotilla Global Sum
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Violeta Núñez Rodríguez y Sol González Eguía llegaron al AICM, luego de haber sido detenidas junto a otros activistas de la flotilla Global Sumud
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La mañana de este viernes, 22 de mayo de 2026, llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico (AICM), dos de los cinco activistas mexicanos que permanecían retenidos en una prisión de Israel, tras haber participado en una misión humanitaria con destino a Gaza.
Cabe recordar que hace unos días se reportó la "Detención ilegal" de 430 activistas de la flotilla Global Sumud en aguas internacionales. Además de la difusión de un video compartido por el ministro israelí, Itamar Ben Gvir, donde se burla de los arrestados cuando estaban esposados, hacinados y arrodillados de cara al suelo, lo que generó la molestia de otros países.
Noticia relacionada: Activistas de Flotilla Global Sumud Salen de Cárcel en Israel y Comienzan Proceso de Deportación.
Connacionales regresan a México
Se trata de Violeta Núñez Rodríguez y Sol González Eguía, ambas, pertenecientes a la flotilla Global Sumud, esta organización denunció la intervención de fuerzas militares israelíes en aguas internacionales del mar mediterráneo.
Aún se espera la llegada a México de Paulina del Castillo Poblano, Diego Vázquez y Al Muatasem Flores.
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Con información de N+
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