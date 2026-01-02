Llegan Cuerpos de Mexicanos que Murieron en Accidente de Avión en Texas; Dan Homenaje a Marinos

Los cuerpos de los mexicanos que murieron por un accidente de avión en Galveston, Texas, llegaron hoy 2 de enero de 2026 a nuestro país, al tiempo que las autoridades rindieron un homenaje a los cuatro marinos que fallecieron.

El 1 de enero de 2026, llegó al Aeropuerto Internacional Scholes, en Galveston, Texas, una aeronave de la Secretaría de Marina (Semar) para repatriar los cuerpos de las seis personas fallecidas el pasado 22 de diciembre.

Luego del accidente del avión de la Marina, que se dirigía a una atención médica, dos personas sobrevivieron.

Llegan cuerpos de mexicanos que murieron por accidente en Texas

La mañana de este viernes, un avión de la Marina partió del Aeropuerto Internacional Scholes, en Galveston, Texas, con rumbo a México para repatriar los cuerpos de las seis personas que murieron por el accidente del 22 de diciembre 2025.

Las dos personas que sobrevivieron al accidente del avión son la madre del bebé que sería atendido por quemaduras en Estados Unidos y la enfermera Miriam Rosas Padilla, de acuerdo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

Miriam Rosas Padilla viajaba junto con el doctor Juan Alfonso Adame como parte del apoyo médico que brinda la fundación Michou y Mau, dedicada a la atención especializada de personas con quemaduras en la ciudad de Galveston, Texas.

Video: Reportan Estable a Julia, Madre de Federico, Niño Fallecido en Accidente en Galveston, Texas

Homenaje a marinos que murieron en Galveston

En un comunicado, la Semar informó que "se llevó a cabo una ceremonia donde se rindió homenaje de cuerpo presente a los cuatro marinos que lamentablemente perdieron la vida el pasado 22 de diciembre en Galveston, Texas, Estados Unidos".

La Semar detalló que la ceremonia se realizó en su edificio sede, con la presencia de sus familiares.

El homenaje estuvo presidido por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, acompañado por altos funcionarios, quienes lamentaron la irreparable pérdida de los marinos.

Durante el acto se llevó a cabo una guardia de honor por autoridades navales y un toque de silencio y honores fúnebres por parte de la Banda de Guerra del Cuartel General del Alto Mando.

La Secretaría de Marina-Armada de México lamenta la pérdida de cuatro marinos fallecidos en actos del servicio, cuyo ejemplo deja un legado que habremos de recordar en sus nombres los cuales quedan inscritos en la bitácora naval de quienes honran a la nación con valor e integridad.

