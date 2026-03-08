Inicio Nacional Sheinbaum Retrasa la Mañanera una Hora por Inauguración de Hospital en Gustavo A. Madero

Sheinbaum Retrasa la Mañanera una Hora por Inauguración de Hospital en Gustavo A. Madero

La presidenta Claudia Sheinbaum retrasará una hora la “Mañanera del Pueblo” del lunes 9 de marzo para encabezarla desde el nuevo Hospital Oncológico para la Mujer en la Gustavo A. Madero.

Sheinbaum retrasa mañanera para inaugurar hospital para mujeres con cáncer.

Sheinbaum inaugurará hospital para mujeres con cáncer. Foto: X @Claudiashein

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que este lunes 9 de marzo la conferencia conocida como “Mañanera del Pueblo” se realizará desde el nuevo Hospital Oncológico para la Mujer en la Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, y comenzará a las 8:00 de la mañana, una hora después de su horario habitual.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la mandataria señaló: “Mañana lunes 9 de marzo encabezamos la conferencia de prensa matutina desde el Hospital Oncológico para la Mujer de la CDMX, alcaldía Gustavo A. Madero. Nos vemos a las 8 am hora centro”.

Sobreviviente del Cáncer de Hueso Explica la Experiencia de Haber Sobrevivido a Esta Enfermedad

Atención integral a mujeres con cáncer

El evento se llevará a cabo en el nuevo Hospital Oncológico para la Mujer del programa IMSS-Bienestar, ubicado en la zona de La Pastora. Durante la visita, la presidenta también inaugurará oficialmente este centro médico.

El hospital tiene como objetivo brindar atención gratuita e integral a mujeres con cáncer, especialmente en la detección y tratamiento del cáncer de mama, uno de los padecimientos más comunes entre la población femenina en México.

