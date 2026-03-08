Sheinbaum Retrasa la Mañanera una Hora por Inauguración de Hospital en Gustavo A. Madero

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que este lunes 9 de marzo la conferencia conocida como “Mañanera del Pueblo” se realizará desde el nuevo Hospital Oncológico para la Mujer en la Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, y comenzará a las 8:00 de la mañana, una hora después de su horario habitual.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la mandataria señaló: “Mañana lunes 9 de marzo encabezamos la conferencia de prensa matutina desde el Hospital Oncológico para la Mujer de la CDMX, alcaldía Gustavo A. Madero. Nos vemos a las 8 am hora centro”.

Sobreviviente del Cáncer de Hueso Explica la Experiencia de Haber Sobrevivido a Esta Enfermedad

Atención integral a mujeres con cáncer

El evento se llevará a cabo en el nuevo Hospital Oncológico para la Mujer del programa IMSS-Bienestar, ubicado en la zona de La Pastora. Durante la visita, la presidenta también inaugurará oficialmente este centro médico.

El hospital tiene como objetivo brindar atención gratuita e integral a mujeres con cáncer, especialmente en la detección y tratamiento del cáncer de mama, uno de los padecimientos más comunes entre la población femenina en México.

Historias relacionadas:

¿Cuántas Mujeres Asistieron a la Marcha del 8M de 2026? Esto Dicen las Autoridades

“Mi Familia Sí Me va a Buscar”: Dan Clase para Crear Kit Forense por Desaparición Este 8M 2026