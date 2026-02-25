Marina Rescata a 21 Personas Despojadas de Vehículos en Nayarit tras Abatimiento de "El Mencho"

Fueron rescatados 17 turistas y cuatro trabajadores de una constructora que fueron despojados de sus vehículos en Nayarit por hombres armados, para realizar bloqueos con las unidades tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así lo informó la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México.

¿Cómo despojaron a los 17 turistas de su autobús?

Resguardo de personas varadas en carreteras de Nayarit tras violencia en México por abatimiento de “El Mencho”. Foto: Semar

De acuerdo con las autoridades, en días pasados, sobre la autopista Puerto Vallarta–Guadalajara, a la altura del kilómetro 45, había un grupo de 17 personas, quienes fueron despojados del autobús en el que viajaban, mismo que fue incendiado por presuntos miembros de la delincuencia organizada, en inmediaciones de la localidad de Compostela, Nayarit.

Así hallaron varados a trabajadores de constructora

Personas encontradas en carreteras de Nayarit. Foto: Semar

A los turistas varados se les proporcionó apoyo de seguridad y traslado a las instalaciones del Sector Naval de Boca de Chila. Durante el trayecto, se encontró a cuatro personas más, que de igual forma habían sido despojadas de su vehículo y a las que también se les brindó apoyo, se descubrió que era trabajadores de una constructora.

¿Qué apoyo se les brindó?

A su llegada a las instalaciones del Mando Naval, se les brindó:

Atención médica

Alimentación

Alojamiento

Facilidades para comunicarse con sus familias

El Sector Naval de Boca de Chila pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 327 688 0731. Asimismo, la Secretaría de Marina Armada de México tiene disponible el siguiente número de contacto, en caso de emergencias en la mar: 800 MARINA 1 (800 627 4621).

¿Quiénes son las personas rescatadas?

Se trata de un grupo de 17 personas (un chofer, un guía y 15 turistas), Dos de los ciudadanos son de nacionalidad australiana, siete estadounidenses, cinco canadienses y una alemana

¿De dónde son los trabajadores de la construcción rescatados?

Fueron localizadas cuatro personas más que fueron despojadas de su vehículo, los cuales pertenecen a la empresa “Materiales livianos Coss y Leon”, quienes se dirigían a Puerto Vallarta para realizar trabajos de construcción.

