Mensaje de Año Nuevo 2026: Estas Son las Palabras del Arzobispo Carlos Aguiar Retes

El arzobispo de la Arquidiócesis Primada de México, Carlos Aguiar Retes, dedicó este 31 de diciembre de 2025 un mensaje con motivo del Año Nuevo 2026.

En su texto, también habló sobre los hechos de este año, que calificó como “el Año de la Esperanza 2025”, un tiempo de renovación y de testimonio comunitario, dijo.

Agradecimiento por apoyo a enfermos y migrantes

Aguiar Retes afirmó que en medio de los desafíos que vive la sociedad, se experimentó cómo “la esperanza cristiana no defrauda”.

Por ello, agradeció a las comunidades, parroquias, movimientos, escuelas, religiosas y laicos que se unieron al camino de fe.

Gracias por haber llevado esperanza a tantas familias, enfermos, migrantes, jóvenes y personas que necesitaban volver a creer que Dios no los abandona. Ustedes han sido verdaderos mensajeros de esperanza, signos vivos del Evangelio en los lugares donde más se necesita.

Llamado a mantener la esperanza

En ese sentido, sostuvo que la misión no concluye con el cambio del calendario, por lo que conminó a la ciudadanía a que en el Año Nuevo 2026 se mantenga encendida la llama de la esperanza, en cada gesto de servicio, en cada palabra de consuelo, en cada acción que busque el bien común.

“Invito a toda la sociedad, a gobernantes, empresarios, organizaciones ciudadanas y a cada uno de quienes ven este mensaje a que la esperanza se haga visible a través de nosotros en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras familias y en el corazón de nuestra ciudad”, puntualizó.

Misión evangelizadora

El arzobispo comentó que este 2026, en la Arquidiócesis Primada de México será un año para profundizar en la misión evangelizadora, “especialmente con los jóvenes y con quienes se han alejado de la Iglesia”.

Enfatizó que es importante acercarse a ellos con humildad, escucharlos y comprender sus búsquedas, por lo que habrá diversas iniciativas pastorales, encuentros y proyectos.

“Que cada uno de nosotros se sienta llamado a ser artesano de esperanza, constructor de fraternidad y sembrador de reconciliación”, pidió.

Extendió sus oraciones a la Virgen de Guadalupe y también deseó que el Señor bendiga abundantemente a las personas en este Año Nuevo 2026 y que les conceda paz.

