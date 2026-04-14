México Investiga a Casinos Sancionados por EUA por Lavado de Dinero para el Cártel del Noreste

El Gobierno de México realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los casinos y socios que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EUA) sancionó y bloqueó por presunto lavado de dinero para el Cártel del Noreste.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que derivado de los hallazgos de la investigación, se interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

Adicionalmente, compartió la información con la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados.

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Red vinculada con la operación ilícita de casinos

La SHCP recordó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense designó a seis sujetos (tres personas físicas y tres personas morales) con actividad en el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por su presunta vinculación con el Cártel del Noreste.

Mientras que en México, la Unidad de Inteligencia Financiera investigó a los sujetos señalados e identificó lo siguiente:

Operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial.

Transferencias internacionales relevantes hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas de riesgo.

Inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados.

Movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.

Se observaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y de la realización de operaciones por montos que no guardan proporción con los ingresos declarados.

Se detectaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el lavado de activos.

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Colaboración internacional

La Secretaría de Hacienda añadió que las acciones emprendidas, tanto a nivel internacional como nacional, “fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados por organizaciones criminales para la dispersión de recursos ilícitos”.

También refrendó su compromiso de mantener la coordinación con autoridades nacionales e internacionales, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y contribuir al debilitamiento de las estructuras financieras de la delincuencia organizada.

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