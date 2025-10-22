¿Cuánto Recibirán de Aguinaldo los Pensionados del IMSS en Noviembre de 2025? Monto Oficial

En México el aguinaldo es un derecho para los trabajadores que debe pagarse antes del 20 de diciembre del año en curso, y sí. Los pensionados también tienen derecho a recibir esta retribución económica, por ello en N+ te adelantamos cuánto recibirán de aguinaldo los pensionados del IMSS.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, los pensionados recibirán el depósito del aguinaldo durante el mes de noviembre. En la misma fecha en la que les sea depositada la mensualidad correspondiente al mes en curso, es decir el día 3.

Para que no te quedes con duda alguna sobre este pago, en N+ te explicamos ¿Quiénes Son los Pensionados del IMSS que No Cobrarán Pago de Aguinaldo en 2025?, por si te quedan dudas sobre el pago de este beneficio ¿Pago de Pensión IMSS-ISSSTE Llegará con Aguinaldo? Fecha del Depósito de Noviembre 2025.

Video: ¿Cómo Dividir tu Aguinaldo para Disfrutar y Poder Ahorrar en Navidad y Fin de Año?

¿Cuánto recibirán de aguinaldo los pensionados del IMSS?

El Instituto también dio a conocer que los pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de Junio de 1997 se les debe depositan un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad de la cuantía de su pensión.

Esta cantidad no considera el importe por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

A diferencia de los trabajadores en activo, quienes reciben el pago correspondiente a 15 días de salario como aguinaldo, según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Los pensionados reciben una mensualidad completa.

La cantidad correspondiente se deposita en la cuenta donde el pensionado usualmente recibe el monto total de su pensión mensual.

¿Quiénes no recibirán aguinaldo del IMSS en noviembre?

Sin embargo, hay quien no recibe aguinaldo. Se trata de los jubilados en las pensiones de Cesantía en Edad avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente.

Requisitos para recibir aguinaldo del IMSS en noviembre

Tener 65 Años o Más

Haber cumplido con el periodo mínimo de cotización (mínimo 850 semanas cotizadas)

Te registraste antes del 1 de julio de 1997, es decir pertenecer al Régimen Ley 73

