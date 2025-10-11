Multitud Rompen Vidrios e Irrumpen en Panadería Donde Desapareció Andrea Negrete y su bebé

Andrea Jazmín Negrete, de 35 años, y su bebé Liam, de 8 meses, desaparecieron el pasado 5 de octubre en calles de la colonia Ajusco, en la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México.

Según los primeros reportes, la mujer salió de su hogar ese día para entregar ropa a sus tres hijos menores, quienes se encontraban en casa de su expareja.

La última pista conocida sobre su paradero es un inmueble ubicado en las calles Totonacas y Mixtecas, propiedad de la expareja de Andrea, que además funciona como panadería.

En ese lugar, fue hallada la camioneta en la que Andrea y Liam llegaron para entregar los artículos a sus otros hijos, pero no se encontraron más rastros de ellos.

Este viernes, familiares y amigos de la mujer se concentraron en el negocio para exigir que se revisara el inmueble y se investigara a su expareja, un hombre de aproximadamente 40 años.

Durante la protesta, colocaron copias de las fichas de búsqueda, realizaron pintas en las fachadas y exigieron una mayor rapidez en las investigaciones para dar con su paradero. También intentaron ingresar al inmueble de tres niveles y rompieron vidrios del local.

Multitud irrumpe en panadería de ex pareja de Andrea Negrete. Foto: N+

La situación generó tensión, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar. Minutos después, el hombre señalado como expareja de Andrea bajó del edificio y, según testigos, amenazó con un arma de fuego a los manifestantes. La policía detuvo al hombre y le aseguró el arma.

El hombre señalado como expareja de Andrea bajó del edificio y, según testigos, amenazó con un arma de fuego a los manifestantes. Foto: Foro TV

En su declaración, el sospechoso aseguró que el bebé se encontraba en la parte alta de la vivienda, y que Andrea había sido internada en una clínica psiquiátrica en Morelos.

La información sigue siendo investigada por las autoridades y no hay confirmación oficial sobre el paradero de Andrea, sin embargo, el bebé si fue hallado con vida en dicho inmueble.

Difunden VIDEO donde suben a Andrea a una camioneta blanca

Difunden video del posible secuestro Además, en redes sociales circuló un video en el que presuntamente se muestra el momento en que varias personas suben a Andrea a una camioneta en Coyoacán.

Las imágenes, que aún están siendo analizadas, podrían ser claves para resolver el caso. Mientras tanto, la familia continúa exigiendo respuestas y el regreso seguro de Andrea.

VIDEO: Así Subieron a Andrea Jazmín a una Camioneta en Coyoacán, CDMX

