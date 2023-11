“Nearshoring… Pendiente para México”

Seguramente has escuchado, leído o visto en las noticias el término nearshoring, algo que ha cobrado cada vez más relevancia en el mundo de los negocios en los últimos años, especialmente después de la pandemia. Pero ¿qué es el nearshoring?

Veamos un ejemplo…

Imagina que tienes una pequeña empresa en los Estados Unidos que fabrica juguetes de peluche. Hasta ahora, has estado produciendo tus juguetes en una fábrica en China porque los costos de producción son bajos. Sin embargo, últimamente has enfrentado problemas de calidad y tiempos de entrega más largos debido a la distancia y la diferencia horaria.

Decides cambiar tu estrategia y optar por el nearshoring. En lugar de producir en China, decides trasladar tu producción a México, que está mucho más cerca de tu ubicación en los Estados Unidos. Esto significa que tus juguetes se fabricarán en México, que está a solo unas horas de distancia en avión.

Con el nearshoring, experimentas varias ventajas:

1. Menor tiempo de entrega: Los juguetes llegan más rápido a tu almacén en los Estados Unidos debido a la cercanía geográfica.

2. Mayor control de calidad: Puedes visitar la fábrica en México con mayor facilidad y supervisar la calidad de los juguetes de manera más efectiva.

3. Comunicación más fluida: Debido a la diferencia horaria reducida, puedes comunicarte más fácilmente con el equipo de producción en México.

En contraste con el offshoring, donde las empresas buscan reducir costos utilizando ubicaciones en el extranjero, el nearshoring se enfoca en mantener cierta cercanía física y cultural.

En su informe más reciente sobre perspectivas de crecimiento en América Latina y el Caribe del Banco Mundial, se reconoce el repunte que ha tenido la inversión extranjera en el país, sin embargo; también se habla sobre la necesidad de ofrecer condiciones más seguras para el establecimiento de empresas extranjeras en México.

No es posible visualizar el contenido

La proximidad geográfica con los Estados Unidos (uno de los mayores mercados consumidores del mundo), acuerdos económicos como el Tratado de Libre Comercio, las tensiones entre Estados Unidos y China, así como la competitividad salarial, han convertido a México en un destino atractivo para la reubicación de la producción.

Muchas empresas estadounidenses han trasladado sus plantas de fabricación a México para aprovechar la mano de obra calificada y los bajos costos laborales. Esto ha impulsado el crecimiento de la industria manufacturera en el país y ha generado empleo en sectores como el automotriz y el electrónico. Sin embargo, la falta de una reforma fiscal robusta, la latente inseguridad y convulsión social, así como política; han limitado el potencial mexicano.

El Banco Mundial señala el bajo nivel educativo en México como una de las razones fundamentales por las cuales las cadenas de suministro no han terminado de establecerse en el territorio, ya que el nearshoring no se limita solo a la producción; también abarca servicios de tecnologías de la información y desarrollo de software.



La colaboración entre empresas locales y extranjeras ha estimulado la transferencia de conocimientos y el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas; pero si México no incrementa su presupuesto en la construcción de centros de investigación, desarrollo de patentes y educación de calidad; continuaremos con un rezago dentro del mercado.

El nearshoring ha sido un motor de cambio significativo en México, pero el país enfrenta la responsabilidad de abordar los desafíos pendientes y aprovechar plenamente las oportunidades que esta estrategia ofrece para el crecimiento sostenible y la prosperidad a largo plazo.

Historias relacionadas:

Con información de Paola Becerra Orozco, Noticias N+