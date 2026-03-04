No Puedo Descargar Mi CURP Gratis: ¿Cómo Sacar Cita para Tramitarla en RENAPO 2026? Paso a Paso

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es de vital importancia para realizar trámites; en N+, te decimos paso a paso cómo puedes sacar tu cita para tramitarla a través del Registro Nacional de Población (RENAPO).

Así puedes tramitar la CURP por Internet

Este trámite implica el cumplimiento de los requisitos impuestos por la Secretaría de Gobernación, que garantiza que la información de la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población (BDNCURP) corresponda con las bases de datos de las autoridades que emiten la identidad legal de las personas.

Toma en cuenta que sacar la CURP por primera vez tiene que hacerse de forma presencial en las oficinas gubernamentales; además, se trata de un trámite gratuito.

¿Qué necesitas para tramitar la CURP?

Para lograr tramitar tu CURP es necesario que presentes lo siguiente:

Copia de un acta de nacimiento.

Carta de naturalización o un documento migratorio (formato FM2 o FM3).

Presentar una identificación oficial.

Mostrar el documento probatorio y entregar una copia del mismo.

El agente validará la identificación y capturará la información del documento probatorio en el sistema.

Se entregará la constancia en un formato color verde, la cual comprueba la asignación de una clave individual con la fecha y número de folio.

Una vez realizado este trámite, se podrá realizar la consulta de CURP por Internet para esa clave.

El CURP no está correcto

Si detectaste que tu CURP tiene errores, acude a alguna de las oficinas del Registro Civil o a alguno de los módulos del Registro Nacional de Población con una copia del documento probatorio de identidad y una impresión de tu CURP; de esta forma se podrá hacer una solicitud de corrección de datos.

¿Cómo descargar tu CURP?

Para descargar la CURP, puedes entrar a la página y ahí dar clic en estas opciones:

Clave Única de Registro de Población: si ya conoces tu CURP y deseas consultar la CURP para descargarla.

Solo deberás colocar tu CURP, dar clic en “Buscar” y el sistema abrirá una nueva ventana con toda la información.

Dar clic en descargar la CURP y la podrás obtener en un archivo PDF.

Pasos para imprimir tu CURP con el nuevo formato

Si ya tienes el registro ante la RENAPO y tienes tu CURP no es necesario hacer un trámite de actualización, porque tu información sigue válida. Solo deberás ahora imprimirla con el nuevo formato de CURP.

¿Cómo sacar cita para tramitar la CURP Biométrica?

Dado que se requiere del registro de tus datos biométricos, esta identificación oficial se tramita de forma presencial en el Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), por lo que debes sacar una cita por internet y aquí te explicamos el paso a paso para hacerlo gratis.

Lo primero que debes hacer es entrar a la Página web de la RENAPO. Elegir la opción "Registro de Datos Biométricos". En el calendario que arroja, seleccionar el día y hora en que podrías acudir a la cita. Revisa la disponibilidad de citas. En caso de hallar cita en la fecha seleccionada, deberás rellenar los campos de datos personales. Aceptar los términos y condiciones. Guardar la confirmación de cita, para acudir en la fecha y hora seleccionada.

Dada la alta demanda, la página web de citas Renapo ha presentado intermitencia y fallas, por lo que vale la pena intentar en distintos momentos el proceso para registrar fecha y hora.

