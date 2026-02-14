¿Cumples con Requisitos para CURP Biométrica Actualizada 2026? Estas Personas No Pueden Sacarla

Con el inicio de este año también se popularizó el trámite de la CURP Biométrica 2026 que, aunque aún no es obligatoria de manera general, ya se acepta en procesos burocráticos; no obstante, hay personas que no pueden sacarla, ya que no cumplen con uno de los requisitos. Aquí te contamos quiénes son y cuáles son los requerimientos.

Previamente, te contamos si ya es posible obtener este documento en línea, así como lo que debes conocer para saber si tu CURP está certificada.

¿Cuáles son los requisitos para trámite de CURP Biométrica 2026?

Pese a que son pocos los documentos que se solicitan para realizar el trámite de la CURP biométrica, se deben cumplir con ellos en caso de querer obtener esta actualización en la ya conocida clave, pues se agregarán algunos datos biométricos como huellas dactilares, iris y rostro.

Los requisitos son:

CURP impresa certificada por RENAPO (Registro Nacional de Población)

Identificación oficial vigente

Correo electrónico personal

Cumplir con la edad mínima

¿Quiénes no pueden sacar la CURP Biométrica en 2026?

Quienes no podrán obtener esta versión actualizada de la CURP son aquellas que no cumplan con la documentación solicitada y que te indicamos previamente, así como quienes presenten alguna irregularidad con los datos entre los docuemntos.

Finalmente, otras personas que no pueden solicitarla son las menores de 5 años de edad, según informó la Secretaría de Gobernación. A partir de la edad mencionada, ya se capturarán los datos biométricos completos, mientras que antes sólo se tomarían iris y rostro, pues las huellas no están definidas.

Te recordamos que para un trámite de CURP tradicional se solicitan estos requisitos, de acuerdo con el Registro Nacional de Población (RENAPO):

Acta de Nacimiento en original o copia CURP Identificación oficial con fotografía (pasaporte, licencia de conducir, cédula profesional, cartilla de servicio militar, credencial para votar, etc.

