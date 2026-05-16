Controlan Incendio en Refinería de Dos Bocas, en Tabasco; Opera con Normalidad, Afirma Pemex

La madrugada de este sábado se reportó un incendio al interior de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, durante obras de mantenimiento, el cual fue controlado, y las instalaciones operan con normalidad, aseguró Pemex este sábado 16 de mayo 2026.

La empresa paraestatal indicó, a través de un comunicado, que activó los protocolos internos de emergencia y algunas áreas habrían sido evacuadas tras el incendio.

Video: Reportan Incendio en Refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco

Flama en refinería Olmeca

Petróleos Mexicanos detalló que, como parte de obras de mantenimiento programado de tanques de almacenamiento de residuo de vacío en la Refinería Olmeca, se llevan a cabo operaciones de vaciado que contemplan el uso de vapor de agua y venteos abiertos controlados.

"Durante estas labores, alrededor de la medianoche, se registró una flama en el exterior de uno de los tanques, situación que fue controlada de inmediato conforme a los protocolos operativos y de seguridad establecidos para este tipo de procedimientos", indicó Pemex en un comunicado.

Además, finalizó puntualizando que las instalaciones operan con normalidad y los trabajos de mantenimiento continúan de acuerdo con lo programado.

"Lo anterior no representó riesgo alguno para el personal, las instalaciones ni para la comunidad".

Captaron fuego en video

Sirenas, humo y destellos de fuego despertaron a vecinos de la colonia Petrolera, quienes reportaron una movilización dentro del complejo petrolero poco después de la medianoche. Habitantes de distintas zonas de Paraíso captaron en video columnas de humo visibles a varios kilómetros, imágenes que comenzaron a circular en redes sociales.

Este es el tercer incendio, en lo que va del 2026, que se registra en la refinería.

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DMZ