Operación Frontera Norte: Aseguran 80 Mil Litros de Hidrocarburo en Santiago, Nuevo León

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy, 15 de diciembre 2025, los resultados acumulados de la Operación Frontera Norte de los días 12, 13 y 14 de diciembre que busca reducir los índices de inseguridad en la región.

Cabe destacar, que desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 9,969 personas y el aseguramiento de 7,413 armas de fuego, 1,261,087 cartuchos de diversos calibres, 33,785 cargadores, 115,294.7 kg de droga, entre ellos, 560 kg de fentanilo, 5,919 vehículos y 1,179 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Baja California

En Mexicali, se detuvo a cuatro personas y se aseguraron tres inmuebles.

En otra acción en el mismo municipio, se detuvo a una persona, se aseguraron dos armas largas, un cargador, 25 cartuchos, dosis de metanfetamina y un vehículo.

Chihuahua

En Aquiles Serdán, se aseguraron 39 armas de fuego, 102 cargadores, 5,023 cartuchos, siete kilos de cocaína, nueve kilos de marihuana, 14 chalecos tácticos, 24 placas balísticas, una cámara de videovigilancia y un inmueble.

Nuevo León

En General Escobedo, se detuvo a dos personas, se aseguraron cuatro armas de fuego, cuatro cargadores y 76 cartuchos.

En Santiago, se detuvo a dos personas, se aseguraron 80,000 litros de hidrocarburo, un contenedor con capacidad de 100 mil 000 litros y un inmueble.

Sinaloa

En Badiraguato, se aseguraron tres armas largas, nueve cargadores, 285 cartuchos, un aditamento lanzagranadas, 40 artefactos explosivos improvisados, un dron, un chaleco táctico y un vehículo.

En Mocorito, Badiraguato, Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron siete áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 7,220 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina, cinco reactores de síntesis orgánica, cuatro condensadores y dos centrifugadoras. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 143 millones de pesos.

Sonora

En San Luis Río Colorado, se detuvo a tres personas, se aseguraron 85 kilos de metanfetamina y un vehículo.

Tamaulipas

En Díaz Ordaz, se aseguraron 50 cargadores, 980 cartuchos, un chaleco táctico, dos placas balísticas y tres vehículos con blindaje artesanal.

Historias recomendadas: