Pago Pensión Mujeres Bienestar: ¿Qué Letras Cobran el 19 de Noviembre Apoyo de 3,000 Pesos?

Comenzaron los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar para las nuevas beneficiarias de 60 a 64 años, y si estás a la espera de cobrar tu primer apoyo económico de 3,000 pesos, acá te decimos qué letras van este miércoles 19 de noviembre 2025.

Este lunes, Ariadna Montiel Reyes presentó el calendario de los depósitos para las mujeres de 60 a 64 años que se registraron en agosto y que recibieron su tarjeta en octubre, confirmando que la dispersión se realizará del 18 al 21 de noviembre 2025.

De esta manera, termina la espera para las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, quienes recibirán su depósito directamente en la tarjeta de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido, independientemente al calendario de pagos del Bienestar de noviembre-diciembre 2025.

¿Qué mujeres de 60 a 64 años cobran el 19 de noviembre 2025?

De acuerdo con el calendario de pagos, las nuevas beneficiarias que recibirán su apoyo de 3,000 pesos este miércoles 19 de noviembre de 2025, son aquellas cuyo primer apellido inicie con las letras E, F, G, H, I, J, K.

Así, las mujeres de 60 a 64 años que se apellidan Estrada, Fernández, Gutiérrez, Hernández, Islas, Juárez, por decir algunos ejemplos, verán reflejado su primer depósito de la pensión directamente en su tarjeta del Bienestar.

A partir de este día, las nuevas beneficiarias podrán retirar su apoyo en los cajeros del Banco Bienestar o en otras instituciones bancarias o podrán hacer uso de la tarjeta en los negocios que cuentan con terminal.

¿Quiénes faltan de pago Pensión Mujeres Bienestar?

Una vez que se realice el pago a las beneficiarias antes mencionadas, solo quedarán dos días de depósito en los cuales podrán cobrar el resto de mujeres de 60 a 64 años. Así se hará la dispersión:

Letras L, M, N, Ñ, O, P, Q : jueves 20 de noviembre 2025

: jueves 20 de noviembre 2025 Letras R, S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 21 de noviembre 2025

Después del primer pago, las mujeres de 60 a 64 años recibirán sus depósitos del apoyo económico conforme lo indique el calendario del Bienestar que anuncia Ariadna Montiel Reyes cada bimestre.

