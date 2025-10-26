¿Agricultores Harán Paro Nacional y Bloqueos este Lunes 27 de Octubre? Esto Sabemos

El dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos, advirtió que los productores de maíz podrían intensificar sus acciones este lunes 27 de octubre, en caso de no obtener una respuesta favorable por parte de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura.

Los agricultores exigen que se establezca un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, cifra que consideran necesaria para cubrir los costos de producción y garantizar la sustentabilidad del sector.

De no atenderse esta demanda, se prevé que los maiceros del Bajío, Guanajuato, Michoacán y Jalisco realicen bloqueos en casetas y carreteras, además de que se analiza una movilización hacia la Ciudad de México con maquinaria agrícola.

López Ríos recordó que el paro nacional anterior, del 14 y 15 de octubre, no logró que el Gobierno Federal rectificara su postura ni que se estableciera el precio solicitado.

Asimismo, señaló que continúa la exigencia de excluir los granos básicos —maíz, frijol, trigo y sorgo— del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues argumentan que el acuerdo afecta la competitividad de los productores nacionales.

