Pemex Confirma Fallecimiento de un Trabajador Luego de Incendio en Refinería de Salina Cruz

Autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmaron hoy, 13 de mayo de 2026, que un trabajador murió, luego de la explosión e incendio que se registró en la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca.

De acuerdo con los reportes, el trabajador falleció la noche del martes, 12 de mayo de 2026.

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¿Qué pasó en la refinería de Salina Cruz?

El 11 de mayo de 2026, Pemex informó que se registró un incendio en la planta Hidros 2 de la refinería Salina Cruz, durante los trabajos para la puesta en operación de la torre de enfriamiento TE-05.

Por el siniestro, al menos seis personas resultaron lesionadas, de las cuales, tres pertenecen a Pemex y las otras tres, a una empresa externa, detalló Petróleos Mexicanos en un comunicado.

Ante la emergencia, personal especializado del cuerpo contra incendio de la refinería extinguió el fuego.

Pemex destacó que el centro de trabajo mantuvo su operación normal y garantizó el abasto de productos para la región. Además, reiteró su compromiso con la seguridad de su personal, la integridad de sus instalaciones y la transparencia en la información que brinda a la ciudadanía.

Pobladores temen accidente mayor en refinería de Salina Cruz

Pobladores de las comunidades de Boca del Río y Los Corazones, agencias municipales del puerto de Salina Cruz, asentadas a espaldas de la refinería Antonio Dovalí Jaime, temen que pudiera registrarse un accidente de mayor magnitud, pues los incendios y explosiones han sido constantes en los últimos meses.

Ambas poblaciones resintieron la explosión, registrada la noche del lunes, en la torre de enfriamiento de la planta Hidros 2.

Los pobladores aseguraron que el sonido de la explosión fue estruendoso y alarmó a cientos de personas que día a día están expuestas al riesgo que les representa la planta de refinación.

Según Protección Civil, este es el tercer accidente de importancia que registra la refinería de Salina Cruz en lo que va de 2026.

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Con información de N+.

RMT