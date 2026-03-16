Sheinbaum Anuncia Apoyo a Familias de Elementos Caídos en Operativo de ‘El Mencho’

Este lunes, 16 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un apoyo extraordinar para familias de elementos caídos en el operativo en Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum dijo que "cada familia va recibir un apoyo extraordinario" por parte, dijo, "no solamente del ISSFAM (Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas) sino de la Comisión de Víctimas".

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las familias de los soldados caídos en el operativo en Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de "El Mencho" recibirán un apoyo extraordinario. pic.twitter.com/UKwkB1lFRA — NMás (@nmas) March 16, 2026

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Reconocimiento a elementos caídos

La titular del Ejecutivo Federal indicó que, incluso, hubo entidades de la república, estados, que "hicieron una aportación para apoyar a las familias" de los soldados. Aunque, explicó "es el protocolo que se sigue en estos casos de reconocimiento a los elementos caídos".

Destacó que mantuvo una reunión con las familias, muy emotiva, pero a la vez muy dolorosa, por las pérdida, porque muchos de los elementos caídos eran muy jóvenes que "decidieron entregar la vida por los demás".

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