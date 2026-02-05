Aprobación de Jornada Laboral de 40 Horas Está Cerca: Senado Priorizará Discusión.

La primera reforma a la Constitución que aprobará el Senado de la República será al artículo 123 para establecer la obligatoriedad de una jornada laboral de 40 horas a la semana, lo que se aplicará de manera gradual hasta que en el año 2030 todos los trabajadores del país se vean beneficiados.

En la sesión de este miércoles 4 de febrero, la Mesa Directiva informó que la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum fue turnada a comisiones y se prevé que la semana entrante sea aprobada en comisiones y en el pleno de la Cámara alta.

Por eso, los legisladores de la bancada morenista se reunieron en privado con el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, quien explicó que se pondrá en la Carta Magna que serán dos días de descanso por cada cinco laborados.

Lo que vamos a hacer es dejar constitucionalmente con muchísima claridad 40 horas a la semana. Sumado esto a que hay ocho horas de trabajo diario, pues bueno, estamos con muchísima claridad que da justamente ese margen para que sean 5 días de trabajo a la semana

¿Qué es lo que queremos? Que haya también cierta flexibilidad a favor de los trabajadores, que sean las personas trabajadoras las que definan en acuerdo, por supuesto, con los empleadores, pues que pueda también definirse cómo va a ser su jornada de trabajo

Oposición acusa una "farsa"

La oposición aseguró que esta reforma es una "farsa", y dijeron que ya circula un dictamen que no obliga a dos días de descanso para los trabajadores.

Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, aseguró que se aumentarán las horas extra.

Si ustedes leen el dictamen, no modifican el 123 por cuanto ve a los días de descanso, es decir, sigue estando establecido en la Constitución que por cada 6 días de trabajo tendrá derecho el trabajador a un día de descanso cuando la expectativa que habían generado era que por cada 5 días de trabajo tendrían derecho a 2 de descanso, entonces esa es la primera farsa, la primera simulación y la segunda, la más tramposa, lo que hacen es aumentar las horas extras

El secretario del Trabajo explicó, en entrevista, que esta iniciativa sigue recomendaciones internacionales en materia laboral.

Lo que nosotros hicimos fue, además, atender lo que es la recomendación del convenio 116 de la OIT, en donde se expresa de manera muy clara que se hagan estos ejercicios democráticos de diálogo y que de ahí también derive un modelo de progresividad para su implementación

Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena, dijo que hoy la planta productiva en México es de más de 23 millones de trabajadores afiliados al IMSS y, de ellos, 13 millones y medio no tienen jornadas laborales de 40 horas y serán los directamente beneficiados con esta reforma.

En entrevista, los reporteros le preguntaron si la iniciativa presidencial podría sufrir algún cambio en el Senado y respondió:

Vamos a valorar, pero, en principio, nos quedamos con la iniciativa que llegó ya por consenso y construida con muchas horas y reuniones en todo el país

En otro tema, Mier dijo que habrá una revisión y una actualización en las obligaciones de transparencia administrativa en el Senado.

