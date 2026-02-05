Expira el Nuevo START: Último Pacto Nuclear Entre Estados Unidos y Rusia.

Fin de una época: el último tratado de no proliferación de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos expiró este jueves 5 de febrero, en un cambio importante en el control de armamentos desde la Guerra Fría.

El acuerdo Nuevo START finalizó a las 00:00 GMT del 5 de febrero, 18:00 horas de la Ciudad de México del 4 de febrero, con lo cual Moscú y Washington dejan de estar obligados a una serie de restricciones sobre sus arsenales nucleares.

El secretario general de la ONU, António Guterres, lo calificó como un "momento grave para la paz y la seguridad internacional" y exhortó a Washington y Moscú a "regresar a la mesa de negociaciones sin demora y acordar un marco sucesor".

Esta disolución de décadas de logros no podría llegar en peor momento: el riesgo de que se utilice un arma nuclear es el más alto en décadas

Rusia y Estados Unidos controlan conjuntamente más del 80% de las ojivas nucleares del mundo, pero los acuerdos de control de armas se han ido debilitando.

Noticia relacionada: EUA y Corea del Sur Acuerdan Construir Submarinos de Propulsión Nuclear

El Nuevo START, firmado por primera vez en 2010, limitaba el arsenal nuclear de cada parte a mil 550 ojivas estratégicas desplegadas, una reducción de casi el 30% con respecto al límite anterior establecido en 2002.

Video: Trump Insiste en Retomar Pruebas de Armas Nucleares; Rusia le Responde.

También permitía a cada parte realizar inspecciones in situ del arsenal nuclear de la otra, aunque esas revisiones se suspendieron en 2023.

En septiembre de 2025, el presidente ruso Vladimir Putin había propuesto a Washington prolongar por un año los términos del tratado, una propuesta calificada entonces de "buena idea" por su homólogo estadounidense Donald Trump, pero a la que Estados Unidos no dio seguimiento.

Ninguna obligación

Rusia señaló el miércoles el fin de su vinculación al tratado.

"Asumimos que las partes del Nuevo START ya no están ligadas a ninguna obligación ni declaración simétrica en el contexto del tratado", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado.

Pero el miércoles, el presidente ruso "subrayó que, en esta situación, actuaremos con prudencia y responsabilidad", informó el asesor diplomático de Putin, Yuri Ushakov, en una rueda de prensa con periodistas, entre ellos de la AFP.

"Seguimos abiertos a encontrar vías de negociación y garantizar la estabilidad estratégica", aseguró Ushakov.

Noticia relacionada: EUA Posee el Mayor Arsenal Nuclear: Trump da Inicio a Pruebas de Armas de Destrucción Masiva

En Washington, los responsables estadounidenses se muestran cautelosos respecto a sus intenciones.

⚡️ On February 5, 2026, the life cycle of the #NewSTART comes to an end.



Russia remains ready to take decisive military-technical measures to counter potential additional threats to the national security.https://t.co/OIbPZYy48K pic.twitter.com/4I5UXY1BaR — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 4, 2026

Interrogado en una conferencia de prensa, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se limitó a explicar el miércoles que el presidente Trump se expresaría "más tarde" al respecto, sin precisar cuándo, y subrayó la postura de Washington.

El presidente Trump ha sido claro en el pasado en que, para lograr un verdadero control de armas en el siglo XXI, es imposible hacer cualquier cosa que no incluya a China, debido a su vasto y rápidamente creciente arsenal

Video: Fuerzas Nucleares Rusas Realizan Ejercicios de Lanzamientos de Misiles.

No obstante, China adelantó el jueves que "en esta etapa" no se sumaría a unas eventuales conversaciones nucleares, al insistir en la importancia de "mantener la estabilidad estratégica global".

"Las capacidades nucleares chinas son de una escala totalmente diferente de las de Estados Unidos y Rusia (y) no participará en esta etapa en unas negociaciones de desarme nuclear", dijo el portavoz diplomático chino Lin Jian.

"Lógica del miedo"

El arsenal nuclear chino ha crecido rápidamente: se calcula que posee 550 lanzadores estratégicos, por debajo de los 800 cada uno de Estados Unidos y Rusia.

El papa León XIV alertó del riesgo de una "nueva carrera armamentística" e instó "a no dejar caer este instrumento sin intentar garantizarle un seguimiento concreto y eficaz".

"Hagan todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística", añadió el pontífice estadounidense el miércoles, al término de su audiencia semanal en el Vaticano.

Las capitales europeas tampoco se quedaron atrás, si bien atribuyeron la responsabilidad del fracaso a Moscú.

Noticia relacionada: Se Cumplen 80 Años de la Bomba Atómica de Hiroshima

Francia, la única potencia nuclear de la Unión Europea, llamó a Estados Unidos, Rusia y China a trabajar por un sistema internacional de control de armamentos.

"Es la culminación de una serie de retrocesos de las normas internacionales que contribuyen a la estabilidad estratégica", según el Ministerio francés de Asuntos Exteriores.

Video: Papa León Crítica la Seguridad Nuclear Mundial.

La coalición global de oenegés ICAN (Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares) llamó a rusos y estadounidenses a que se comprometan públicamente a respetar los límites del tratado Nuevo START "mientras se negocia un nuevo marco".

Por su parte, el grupo de japoneses sobrevivientes de las bombas atómicas lanzadas en 1945 expresó su temor de que el mundo se encamine a una guerra nuclear con el fin del Nuevo START.

Historias recomendadas:

Con información de AFP

ASJ

