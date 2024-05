Claudia Sheinbaum Advierte que Oposición Está Comprando Votos

Claudia Sheinbaum, candidata de la Coalición 'Sigamos Haciendo Historia', conformada por Morena, PT y Partido Verde a la Presidencia de México, visitó los estados de Durango y Sonora.

La candidata presidencial advirtió ante simpatizantes que la oposición está comprando votos, por lo que pidió no vender su sufragio.

Al mismo tiempo (le digo) a la ciudadanía que no se deje comprar su voto, sobre todo que no entregue credenciales de elector porque ese es el nuevo mecanismo, el nuevo mecanismo es comprar la credencial de elector por un mes, que pase la elección, se les da dinero, se entrega la credencial para que no voten porque saben que van a votar por nosotros, en su mayoría; entonces, no entreguen su credencial de elector y que si les dan algo, que lo tomen y el día de la elección voten libremente. Es un fraude electoral comprar votos, es más, es un delito