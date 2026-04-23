¿Cuánto Costarán las Elecciones 2027 en México? Consejera INE Señala Posible Monto

En 2027, México tendrá elecciones para renovar cientos de cargos de elección popular, por lo que las autoridades en la materia se alistan para llevar a cabo dicho proceso electoral federal y concurrente.

En ese marco, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Rita Bell López, dio a conocer cuánto costaría aproximadamente la elección del próximo año.

Durante un foro organizado por el Senado de la República hoy, 23 de abril de 2026, manifestó que el monto aproximado sería de 15 mil millones de pesos, además del presupuesto que se tendría que entregar a partidos y candidatos para sus campañas.

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Elección Judicial

Bell además destacó que ese costo sería en caso de que no se modifique la fecha de la Elección Judicial en México.

Y es que juntarla con la elección de gobernadores, diputados federales y locales, además de presidencias municipales, no traería ahorros y sí muchas complicaciones para los electores y para las autoridades que organizan los comicios, advirtió.

En el foro “Fortalecimiento de las elecciones judiciales en México”, explicó que se tendrían que instalar casillas separadas, imprimir un número sin precedentes de boletas y contratar el doble de capacitadores en el INE, entre otras cosas que encarecen una elección.

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Elecciones en 2027

El siguiente año, además de diputaciones federales, locales y presidencias municipales, se renovarán gubernaturas de 17 estados del país:

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León.

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Con información de Claudia Flores, N+.

spb