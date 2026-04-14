PVEM Descarta Ruptura con Morena en San Luis Potosí y Exige Reconocimiento Rumbo a 2027

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rechazó versiones sobre una posible ruptura con Morena en San Luis Potosí y aseguró que la relación entre ambos partidos atraviesa un momento de definición política de cara a los próximos procesos electorales.

El coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco, sostuvo que la alianza no está en riesgo, aunque reconoció que existen negociaciones en curso relacionadas con candidaturas y el reconocimiento del peso político de cada fuerza en la entidad.

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Velasco enfatizó que el partido verde ha tenido resultados electorales relevantes en San Luis Potosí, incluso superando en votos a Morena en procesos anteriores. En ese sentido, enfatizó en la necesidad de que ese respaldo ciudadano se refleje en la toma de decisiones rumbo a 2027.

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Dentro de este contexto, el PVEM ha manifestado su respaldo a Ruth González Silva, actual senadora y figura cercana al gobierno estatal, como una de las aspirantes mejor posicionadas para contender por la gubernatura.

La dirigencia del partido considera que su perfil competitivo podría fortalecer la alianza, siempre y cuando se respeten los acuerdos internos y el peso político del Verde en la entidad.

Saúl Monreal insiste en competir por Zacatecas con Morena

En paralelo, en Zacatecas, el senador de Morena Saúl Monreal reafirmó su intención de participar en el proceso interno del partido para definir la candidatura a la gubernatura.

El legislador dejó claro que su prioridad es competir dentro de Morena y que no contempla, por ahora, buscar respaldo en otras fuerzas políticas.

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