Sheinbaum Felicita a AMLO por su Cumpleaños: Esto Dijo la Presidenta al Exmandatario

La mañana de hoy, 13 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó al exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con motivo de su cumpleaños número 72.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional le dedicó un mensaje al tabasqueño, quien nació el 13 de noviembre de 1953 en la población de Tepetitán, perteneciente al municipio de Macuspana.

Le mandamos un saludo cariñoso al presidente López Obrador, que la pase bien en su cumpleaños; espero que la pase con la familia, de aquí hasta Palenque nuestro reconocimiento siempre.

Así lo dijo Sheinbaum Pardo en la rueda con los medios de comunicación, en la que posteriormente pidió un aplauso para el expresidente mexicano.

Felicitaciones en redes sociales

También en redes sociales, varios funcionarios externaron sus felicitaciones a López Obrador.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, señaló: “Hoy celebramos a quien nos enseñó que hay una nueva forma de hacer política, a quien nos mostró que amor con amor se paga y que el poder solo se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”.

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado de la República, le envió “la más amplia y calurosa felicitación” y lo calificó como “el mejor presidente que ha tenido México”.

Varios políticos, legisladores y ciudadanos en general se sumaron a las felicitaciones al expresidente.

