Desmantelan Centro de Apoyo a Migrantes en Ciudad Juárez

El centro de apoyo a migrantes "México te abraza" de Ciudad Juárez, Chihuahua, comenzó a ser desmantelado ante la poca afluencia de connacionales que han sido retornados al país.

La unidad fue instalada el 20 de febrero de 2025 en la ciudad fronteriza para ofrecer servicios a los mexicanos enviados de regreso ante las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.

Ahora, la delegada del Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez, dijo que el centro continuará operando, pero en una "redistribución" con menos espacios.

La funcionaria dijo que la reducción también se ha realizado en otras entidades donde se establecieron los centros de apoyo, como una medida del gobierno federal.

Se está reduciendo el espacio y se están reduciendo en la gran mayoría de los estados en los que arrancó la estrategia 'México te Abraza', solamente eso es lo que está ocurriendo en estos momentos

"Todavía continúan (funcionando), están quitando las carpas que no van a tener esta utilidad, esta necesidad, va a haber una redistribución ahí mismo", indicó.

Con grúas telescópicas se desmontan las carpas que comenzaron a funcionar a principios de año y cuya capacidad de recepción fue estimada en 2 mil 500 personas.

En el lugar, se habilitaron servicios para que los migrantes contaran con atención médica, baños, comedores, dormitorios para hombres, mujeres y mujeres con niñas y niños. Además de un dispositivo de vigilancia con 100 elementos de la Guardia Nacional.

A inicios de año, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó el programa "México te abraza", en coordinación con gobiernos locales y estatales.

En Baja California se establecieron dos centros de atención, uno en Tijuana y otro en Mexicali. En Sonora, uno en Nogales; en Chihuahua, uno en Ciudad Juárez; en Coahuila, en Nueva Rosita; en Nuevo León, en El Carmen; y en Tamaulipas, tres centros ubicados en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.

¿Cuántos mexicanos fueron recibidos?

A lo largo de ocho meses, el centro de apoyo para migrantes recibió a más de 13 mil mexicanos repatriados, según cifras de la Secretaría del Bienestar.

Tan solo en noviembre pasado, se apoyó a mil 799 personas, un promedio de 60 mexicanos repatriados al día, según el informe oficial.

Ninguno se quedó a pasar la noche, pero sí recibieron una tarjeta de banco con dos mil pesos, servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por tres meses y pasaje para regresar a sus lugares de origen.

En el albergue para migrantes extranjeros "Leona Vicario", menos de cien personas reciben atención por parte de la Secretaría de Bienestar y del Instituto Nacional de Migración.

Al respecto, la delegada del Bienestar en el estado dijo que esto es porque se trata de una estrategia distinta.

"83 personas tenemos hasta el momento ahí en el 'Leona Vicario', sin embargo, pues bueno, eso obedece a otra estrategia, del Leona Vicario en específico, que es para personas extranjeras", sostuvo.

Afirman que migración se redujo 97%

La migración en el estado ha disminuido a casi al 100 por ciento, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua.

Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública de la entidad, afirmó que ya "son pocos" los que llegan en situación de movilidad y en tránsito a Estados Unidos.

Son pocos los que llegan, este de hecho, el flujo de migrantes se redujo prácticamente en un 97 por ciento, de aquellas caravanas que venían y que estuvimos viendo a lo que hemos estado encontrando ahora

La presencia de migrantes en Ciudad Juárez ha bajado hasta casi desaparecer y ahora en los refugios o casas de migrantes sobra espacio para atender a los extranjeros.

