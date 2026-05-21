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¿Dónde Hay Más Corrupción en México? Inegi Publica Encuesta sobre Calidad Gubernamental

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Estas son las entidades federativas donde hay más actos de corrupción, de acuerdo con la Encuesta sobre Calidad Gubernamental del Inegi

Inegi Publica Encuesta sobre Calidad Gubernamental

Actos de corrupción n México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Este jueves, 21 de mayo de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, que revela dónde hay más corrupción en México.

La encuesta detalló que en noviembre y diciembre de 2025, el 84.1% de la población consideró frecuentes los actos de corrupción. De la población que realizó trámites, efectuó pagos, solicitó servicios públicos o tuvo contacto con alguna autoridad durante 2025, 15.6% experimentó actos de corrupción. 

Las entidades federativas donde se registraron los mayores porcentajes de personas víctimas de actos de corrupción fueron:

  • Hidalgo, con 21.5 por ciento.
  • Oaxaca, con 20.3 por ciento.
  •  Sinaloa, con 19.8 por ciento. 

En contraste, las entidades federativas con menores porcentajes de víctimas de dichos actos fueron:

  • Colima, con 7.0 por ciento.
  • Nayarit, con 8.9 por ciento.
  • Zacatecas con 9.4 por ciento.

A nivel nacional, en 2025, los costos de incurrir en actos de corrupción se estimaron en 17, 707.4 millones de pesos. La cifra equivale, en promedio, a 3,865 pesos por persona víctima.

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Instituciones que generaron más confianza

En 2025, a nivel nacional, 84.8 % de la población de 18 años y más identificó a sus familiares como las y los actores que les inspiraron confianza, seguido de:

  • Universidades, con el 75.9 por ciento.
  • Escuelas públicas de nivel básico, con el 74.6 % por ciento

En contraste, las instituciones que generaron menor confianza son:

  • Partidos políticos, con 23.9 por ciento.
  • Cámaras de diputados y senadores; 29.7 por ciento.
  • Ministerios públicos o fiscalías estatales: 33.1 por ciento.

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