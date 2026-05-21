¿Dónde Hay Más Corrupción en México? Inegi Publica Encuesta sobre Calidad Gubernamental

Este jueves, 21 de mayo de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, que revela dónde hay más corrupción en México.

La encuesta detalló que en noviembre y diciembre de 2025, el 84.1% de la población consideró frecuentes los actos de corrupción. De la población que realizó trámites, efectuó pagos, solicitó servicios públicos o tuvo contacto con alguna autoridad durante 2025, 15.6% experimentó actos de corrupción.

Las entidades federativas donde se registraron los mayores porcentajes de personas víctimas de actos de corrupción fueron:

Hidalgo, con 21.5 por ciento.

Oaxaca, con 20.3 por ciento.

Sinaloa, con 19.8 por ciento.

En contraste, las entidades federativas con menores porcentajes de víctimas de dichos actos fueron:

Colima, con 7.0 por ciento.

Nayarit, con 8.9 por ciento.

Zacatecas con 9.4 por ciento.

A nivel nacional, en 2025, los costos de incurrir en actos de corrupción se estimaron en 17, 707.4 millones de pesos. La cifra equivale, en promedio, a 3,865 pesos por persona víctima.

Noticia relacionada: “Cuando No Hay Corrupción, el Dinero Alcanza”: Sheinbaum Inaugura el Hospital Más Grande de AL

Instituciones que generaron más confianza

En 2025, a nivel nacional, 84.8 % de la población de 18 años y más identificó a sus familiares como las y los actores que les inspiraron confianza, seguido de:

Universidades, con el 75.9 por ciento.

Escuelas públicas de nivel básico, con el 74.6 % por ciento

En contraste, las instituciones que generaron menor confianza son:

Partidos políticos, con 23.9 por ciento.

Cámaras de diputados y senadores; 29.7 por ciento.

Ministerios públicos o fiscalías estatales: 33.1 por ciento.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información e N+.

Rar

