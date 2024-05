Elecciones Mx 2024: ¿Quién Ganó el Tercer Debate Presidencial? El Análisis de N+

La noche de este domingo 19 de mayo, se llevó a cabo el tercer debate presidencial entre las candidatas Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia', y Xóchitl Gálvez Ruiz, de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, y el candidato Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano.

Denise Maerker, Enrique Acevedo, Raymundo Riva Palacio, Leo Zuckermann, Genaro Lozano y René Delgado realizaron un análisis del ejercicio de esta noche, donde coincidieron en que Xóchitl Gálvez perdió una gran oportunidad de repuntar en las encuestas y que se le fueron "muchas oportunidades".

Pero coinciden en que el Instituto Nacional Electoral (INE) fue de nuevo el gran perdedor, pues durante los tres debates presidenciales, con su formato, no permitió que se diera un debate real.

Raymundo Riva Palacio afirmó que las intervenciones de Xóchitl no fueron las mejores, mientras que Máynez tuvo un par buenas, incluso superior a las candidatas, y que Sheinbaum cerró mejor, pese a las imputaciones de Mario Delgado.

Xóchitl desperdició. No vi que hay logrado impactar el rigor de ellos. Máynez navegó sobre aguas seguras y Claudia se salió de la polarización.

Lo que le llamó la atención es que hubo respuestas insuficientes sobre el tema de política exterior. “Mientras no se abran los partidos a que haya preguntas de terceros vamos a ver esto”.

René Delgado señaló que hubo cosas que sorprendieron pero no impactaron. Insistió en que estuvo mejor conducido, pero las tribunas les dan un trato monumental.

Me llamó algo la atención, que Xóchitl nunca tuvo contacto visual con el auditorio, Máynez estuvo más articulado... y Claudia sigue evasiva a denuncias de Xóchitl, quien hizo intentos, pero no logró conectar

Insistió en que el INE se pliega a las demandas de los partidos tras haber anulado la confrontación cara a cara.

Leo Zuckermann, por su parte, se dijo “decepcionado” porque Gálvez Ruiz no pudo aprovechar que uno de los temas de este encuentro fue el de seguridad, donde pudo haber hecho algo más.

Me siento decepcionado. El tema número uno es la inseguridad y ahí tenía una oportunidad muy importante que creo que venía de una buena semana. Hoy no le fue muy bien, hoy la sentí incómoda

Insistió en que atacar a Sheinbaum con el mote de narcocandidata es “gratuito e innecesario”, sobre todo en la crítica basada en un libro con “fuentes extrañas”.

Por su parte, Genaro Lozano insistió en que Xóchitl tuvo una oportunidad desperdiciada para repuntar en las encuestas, a tal grado que la sintió perdida en sus intervenciones.

Y señaló que Sheinbaum cerró con datos y sonrió más, y que Jorge Álvarez Máynez tiene una estrategia distinta y fue dirigida a los jóvenes. Acevedo y Denise insistieron en que se quedaron “con ganas de más”.

Raymundo agregó que si hubiera una interlución con terceros y periodistas, la réplica y el contrastar a los candidatos podría "atajar mejor", como cuando Xóchitll le lanzó a Claudia las acusaciones de Mario Delgado. Por ello, el formato le permitió una buena estrategia a Claudia Sheinbaum, al evadir varias veces su respuesta sobre ciertos temas.

Los analistas coincidieron en que ha sido una “campaña larguísima” y eso se apreció esta noche en las candidatas, quienes llevan 80 días recorriendo el país.

Genaro Lozano detalló que lamentablemente no hubo más propuestas sobre esos temas, pero que el formato colocó a los tres debates como “los peores” en la historia de México “no por las candidatas y candidato sino por el formato del INE”.

Raymundo insistió en que hay una guerra de cifras y que seguridad era la escala más complicada para Sheibaum porque tenía que defender su récord, el del presidente y su propuesta.

René agregó que Sheinbaum libró el problema porque las fuentes que dio Xóchitl son “cuestionables”; además de que los aspirantes presentaron fórmulas mágicas en este tema.

Leo reiteró que “si tú avientas acusaciones que no están sustentadas, puede ser como un búmerang que te pegue por ser mentiroso… La ciudadanía lo que quiere escuchar es que hay una forma de solucionar el tema”.

Genaro insitió en que las cifras que dio Xóchitl sobre ese tema son falsas, y que hay dos investigadores que lo han demostrado.

Zuckermann señaló como momento triste el que una candidata de izquierda, Sheinbaum, defendiera la idea de quitar a los legisladores pluronimales, ya que la historia dice que se logró la democracia por una visión de la izquierda y que una representante de ella diga que hay que quitar la representacion proporcional, es lamentable.

Raymundo afirmó que sin la representación proporcional no habría un López Obrador en la Presidencia y muchas más; mientras que Genaro insistió que sí es necesaria una reducción, un ajuste en los plurinominales, pero no su desaparición.

Los analistas afirmaron que esta noche se tocaron temas muy sensibles, como lo fue el tema de la fe de una candidata y la masacre de Tlatelolco de 1968.

Raymundo señaló que Claudia tenía una oportunidad de hacer referencia al tema de Tlatelolco, pues el PRI de 1968 es responsable del asesinato de estudiantes y que Xóchitl dejó pasar la oportunidad de abordar ese tema al referir que la candidata Sheinbaum está a favor de la militarización del país. “Se tocó por arriba y lo dejaron pasar”.

Denise afirmó que Xóchitl fijó posiciones que dejan impacto como el tema de la Virgen y la religión. René refirió que el discurso en el que se metieron las candidatas con la iglesia, al hacer alusión de la visita de Claudia y de Xóchitl con el papa Francisco, no era necesario.

Genaro insistió en que el tema del religión fue un oportunismo y una falta de respeto porque “la Virgen es un símbolo nacional y lo puede usar cualquiera”.

Zuckermann insistió en que en ese tema, Claudia no dio una buena respuesta al decir que sería su equipo el que contestaría el uso de su falda y la destrucción de un templo.

Guadalupe Acosta Naranjo, representante de la Caolición ‘Fuerza y Corazón por México’, y Mario Delgado, de ‘Sigamos Haciendo Historia’, dijeron que sus respectivas candidatas ganaron el debate.

Sin embargo, al ser cuestionado Delgado sobre las alusiones de Xóchitl y la presunta investigación que pesa sobre el dirigente nacional de Morena respecto al contrabando de combustibles, este refirió que la desconoce y preguntará a Estados Unidos sobre ella.

Genaro dijo que la polarizacion es global y que le gustaría que ya fuera el 3 de junio para que el ganador se comprometiera a liderar pese a no ganar el voto de la oposición.

Recordó que la eleccion es entre Sheinbaum y Xóchitl. “Yo quiero llegar al 3 de junio para hablar de las dos mujeres y no de AMLO”, enfatizó el analista político.

René aseveró que “todo depende del Congreso”. Pues se están centrando en la elección presidencial pero creé que Claudia eventualmente podría ganar, pese al presidente López Obrador, porque hubo actos que pudieron entorpecer su campaña.

Si no se llevan la mayoría absoluta o calificada van a tener que entrar a negociar

Leo consideró que claramente la “victoria” la ve en las propuestas de los programas sociales “porque nadie quiere echar para atrás eso”.

Yo veo un país donde no hay seguridad y no hay agua y electricidad. Al final del día, la guerra cultural se va a ganar también por resultados y me preocupa el electorado que va a quedar huérfano