Gobierno Mexicano Condena y Rechaza Ataques de EUA contra Venezuela

El gobierno mexicano expresó su posición ante los ataques que sufrió Venezuela la madrugada del 3 de enero de 2026.

El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El gobierno expresó que con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado a respetar el derecho internacional y los principios de la Carta de la ONU.

Llamó a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos.

América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional

México reitera el diálogo como vía para resolver las diferencias

A su vez, México reiteró que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes.

Y reafirmó su disposición para apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a la paz regional y evitar una confrontación.

También pidió a la ONU a actuar inmediatamente para desescalar las tensiones, se facilite el diálogo y se generen las condiciones para alcanzar una solución pacífica.

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por conducto de la embajada de México en Venezuela, se mantendrá en permanente comunicación con las personas mexicanas residentes en ese país para asistirles de cualquier forma necesaria.

Trump confirma captura de Maduro

El gobierno venezolano denunció este sábado 3 de enero una agresión militar por parte de Estados Unidos contra territorio venezolano y que llevó a la captura de Nicolás Maduro, según informó el presidente Donald Trump.

Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país. Esta operación se realizó en coordinación con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos.

