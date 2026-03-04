Llega Iniciativa de Reforma para Limitar las Jubilaciones y Pensiones de Servidores Públicos

La Cámara de Senadores dio trámite a la iniciativa presidencial en materia de límites a pensiones, por lo que se busca hacer modificaciones al artículo 127.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República, la iniciativa de reforma a la Constitución para limitar las jubilaciones y pensiones de los servidores públicos.

Se establece que, en cualquier caso, las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado y las sociedades nacionales de crédito.

Así como de las empresas de participación estatal, mayoritaria y los fideicomisos públicos, constitutivos de entidades paraestatales de los gobiernos a nivel federal, estatal o municipales no deberán exceder de la mitad de la remuneración que recibe la presidenta de la República.

Además, aclara que las disposiciones e instrumentos jurídicos que regulan la relación laboral no podrán establecer condiciones que superen este límite.

¿Quiénes quedan excluidos?

En la reforma, se aclara que quedan excluidas las fuerzas armadas, las jubilaciones o pensiones que se constituyen a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro, basados en cuentas individuales.

También quedan excluidos, las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro, complementarios.

En los artículos transitorios, se prevé un plazo no mayor a 90 días naturales, contados a partir de su entrada en vigor, para que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, revisen, y en su caso hagan las adecuaciones necesarias.

Esto, a fin de hacerlo, congruente con la nueva reforma.

Turnada a comisiones

Respecto a las erogaciones que se generen con motivo de estas modificaciones, se aclara que no se autorizarán ampliaciones de recursos en el presente ejercicio fiscal ni en los subsecuentes.

Tampoco podrán incrementar su presupuesto para servicios personales ni de gastos de operación.

En un video difundido en sus redes sociales, la presidenta del Senado, Laura Itzel, Castillo, informó que la iniciativa presidencial fue turnada de inmediato a comisiones para su análisis y dictamen.

